¿Qué pasa con la línea 148? Gana Misión y entra la 22

Infosur lo dijo desde un principio: Misión Buenos Aires picaba en punta para quedarse con la histórica línea 148, y en las últimas horas ese escenario comenzó a tomar forma tras la caída de El Nuevo Halcón, con un dato clave que sacude el tablero del transporte: la posible intervención de la línea 22 en la operación del servicio.

Según confirmaron a este medio delegados del sector, la Secretaría de Transporte de la Nación avanzaría con esa alternativa, aunque con una particularidad que no estaba en los planes iniciales: la posible intervención de la línea 22 en la operación del servicio.

El movimiento introduce un nuevo actor en medio de la crisis que dejó la salida de El Nuevo Halcón, la empresa que durante años operó el recorrido que une Plaza Constitución con San Francisco Solano, Quilmes y Florencio Varela.

🚌 Misión Buenos Aires pica en punta

Misión Buenos Aires pica en punta desde el comienzo para quedarse con la línea 148. La firma, que actualmente opera la línea 197, aparece ahora como la opción más firme dentro de una compulsa que se volvió cada vez más tensa y que enfrenta a distintos grupos empresarios del transporte.

La propuesta que comenzó a circular contempla que el servicio pueda reorganizarse bajo una estructura vinculada a la línea 22, históricamente operada por MOQSA, la misma firma que también fue propietaria de El Nuevo Halcón.

⚠️ Reacción empresaria y denuncias cruzadas

El avance de esa alternativa encendió alarmas en el resto del sector. El grupo DOTA y SAES elevaron una nota ante la Secretaría de Transporte en la que cuestionaron con dureza la maniobra.

En ese documento advirtieron que la propuesta estaría “aparentemente promocionada” por el gremio y permitiría que Misión Buenos Aires se beneficie con “un gran negocio”.

Además, calificaron el esquema como una operación “pantalla” y “simulada”, al considerar que los ramales más rentables quedarían bajo control de esa empresa, mientras que los recorridos menos eficientes —como los de Solano— serían derivados a la línea 22.

Según remarcaron, esa línea también está bajo la órbita de MOQSA y atravesaría un escenario económico similar al que llevó a la caída de El Nuevo Halcón, lo que genera dudas sobre la viabilidad del servicio.

👷 Trabajadores en alerta

En paralelo, el conflicto suma tensión en el frente laboral. Desde el sector empresario advirtieron que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendría conocimiento de la movida y cuestionaron su rol en el proceso.

En ese marco, señalaron que la situación podría derivar en un escenario crítico para los trabajadores: desempleo, paro y falta de pago de haberes.

Actualmente, más de 500 empleados de la línea 148 continúan afectados por la crisis, con sueldos adeudados y sin certezas sobre su futuro laboral.

🔎 Cómo se gestó la crisis

El deterioro del servicio no es reciente. Desde fines de 2025 comenzaron a circular versiones sobre la crisis de El Nuevo Halcón y la posibilidad de transferir recorridos o cerrar ramales menos rentables.

En febrero, incluso, trascendió que la línea 197 había solicitado extender su recorrido desde Retiro hasta Villa San Luis, en cercanías de La Capilla, cubriendo parte del trayecto que históricamente realizaba la 148.

En simultáneo, una subsidiaria de MOQSA avanzó en un acuerdo con la UTA que incluía un plan de reorganización operativa, con propuestas de retiros voluntarios y jubilaciones.

🔗 Un conflicto que sigue creciendo

La disputa por la línea 148 suma así un nuevo capítulo, en un escenario donde empresas, gremios y el Estado definen el futuro del transporte en el sur del conurbano.

La interna empresaria y las propuestas en pugna fueron reveladas por Infosur en la nota “La insólita guerra de empresas por quedarse con la línea 148”, donde se detalla el entramado detrás de la caída de El Nuevo Halcón.

Mientras tanto, miles de usuarios de Florencio Varela, Quilmes y Solano siguen esperando una respuesta concreta que normalice un servicio clave para la vida cotidiana.