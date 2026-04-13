Alejo Ramos Padilla presenta un libro sobre Malvinas en la UNAJ

La actividad será este miércoles en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con participación de referentes académicos y transmisión en vivo.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche será escenario de una jornada de reflexión sobre la guerra de Malvinas con la presentación del libro “Recuperar Malvinas”, del juez Alejo Ramos Padilla.

La actividad se realizará este miércoles 15 de abril a las 16.30 en el aula 118 de la casa de estudios ubicada en Florencio Varela, con entrada abierta a la comunidad.

Un debate sobre los sentidos de Malvinas

El libro propone una mirada crítica sobre los relatos construidos tras la guerra, especialmente durante la última dictadura militar, donde se instaló la idea de una “gesta heroica” que, según plantea el autor, dejó en segundo plano las responsabilidades políticas y las experiencias de los soldados.

En ese sentido, la obra busca abrir una discusión sobre cómo se construyó la memoria colectiva en torno a Malvinas y qué debates siguen vigentes en la actualidad.

Participación y transmisión

La presentación contará con la participación de Arnaldo Medina y Mirta Amati, en un encuentro que será moderado por integrantes del ámbito académico.

Además, la actividad será transmitida en vivo a través de Radio UNAJ, ampliando el alcance del debate.

La UNAJ como espacio de discusión

El evento se enmarca en las actividades impulsadas por la UNAJ como espacio de formación, debate y producción de conocimiento en el conurbano.

En ese contexto, la presentación del libro se suma a una agenda que busca abordar temas de la historia reciente desde una mirada crítica y situada.