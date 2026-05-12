La abuela de Lautaro Morello cruzó a Centurión: “A Lauty lo asesinaron”

La abuela de Lautaro Morello publicó un conmovedor y duro mensaje luego de las recientes declaraciones desde la cárcel del excomisario Francisco Centurión, uno de los principales acusados en la causa por el crimen del joven y la desaparición de Lucas Escalante en Florencio Varela.

Miriam Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar el dolor de la familia y cuestionar las palabras del exjefe policial, quien días atrás había hablado públicamente sobre el expediente judicial.

“A Lauty no lo dejaron vivir”, escribió la mujer en un extenso posteo cargado de angustia, recuerdos familiares y reclamos de justicia.

En el mensaje, la abuela recordó momentos íntimos de Lautaro Morello junto a su familia, mencionó el nacimiento de nuevos integrantes que el joven no pudo conocer y volvió a apuntar contra los acusados por el crimen.

“Lauty no falleció, lo asesinaron Maximiliano y Cristian Centurión. No hay otra verdad”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Francisco Centurión rompiera el silencio desde prisión y desplegara una estrategia pública de defensa en medio de la espera por el futuro juicio oral.

“No nos van a amedrentar”

En otro tramo del mensaje, Miriam Aguilar cuestionó que se intente “defender lo indefendible” y sostuvo que la familia continuará reclamando justicia.

“No nos van a amedrentar. Queremos justicia”, escribió.

La mujer también describió el profundo impacto emocional que el crimen provocó dentro de la familia Morello y recordó la muerte del abuelo de Lautaro, ocurrida un año después del asesinato.

“Ya no soportaba lo que te habían hecho y ver a tu mamá sufriendo”, señaló.

Una causa que sigue conmocionando a Varela

El caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante continúa generando fuerte repercusión en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022.

La investigación avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en la detención del excomisario Francisco Centurión y otros acusados vinculados al expediente.

Mientras las defensas comienzan a moverse de cara al futuro juicio, las familias de las víctimas mantienen activo el reclamo de justicia y continúan denunciando un entramado de encubrimiento detrás del caso.

El posteo de la abuela de Lautaro volvió a exponer el dolor que atraviesa la familia Morello y reavivó el fuerte impacto social que el expediente mantiene en Florencio Varela.