Varela: mientras una mujer trabajaba, un hombre entró a robar donde estaban sus hijos

Ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Florencio Varela. Los menores estaban sin adultos porque su madre había salido a trabajar. El sospechoso sería una expareja de la mujer.

La madrugada se volvió una pesadilla para cinco chicos que quedaron solos en una vivienda de Florencio Varela cuando un hombre ingresó al terreno y comenzó a llevarse elementos de construcción mientras los amenazaba para que no se movieran.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada en la zona de calles 568 y La Paloma, donde personal policial debió intervenir tras un llamado que alertaba sobre un ingreso ilegal a una finca.

Según pudo reconstruir Infosur a partir de fuentes reservadas, la propietaria de la vivienda había salido a trabajar y sus cinco hijos menores habían quedado descansando solos dentro de la casa cuando un masculino irrumpió en el lugar.

En medio de la oscuridad y el miedo, el hombre habría amenazado a los chicos para que permanecieran quietos mientras cargaba bolsas de cal y otros materiales de construcción que se encontraban en el terreno.

Las víctimas tienen entre 4 y 13 años y atravesaron momentos de extrema tensión hasta que el delincuente escapó del lugar.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la mujer habría reconocido al sospechoso mediante cámaras de seguridad y señaló que podría tratarse de una expareja.

Al lugar acudieron móviles policiales y efectivos de los cuadrantes 7 y 8, mientras se aguardaba el trabajo de peritos para avanzar con la investigación y relevar rastros dentro de la finca.

El caso generó fuerte conmoción entre vecinos de la zona por la vulnerabilidad en la que quedaron los menores durante el hecho y por la violencia intimidatoria ejercida por el intruso dentro del predio.

Ahora los investigadores intentan determinar si el acusado actuó solo y avanzar sobre las imágenes de cámaras para confirmar su identidad y reconstruir los movimientos previos al ingreso.



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