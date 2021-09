Juzgan a adulto mayor por presunto abuso de nieto de 9 años

Uno de los delitos más aberrantes se ventilo esta semana en una de las salas de los Tribunales de Quilmes, fue en el que un adulto mayor se encuentra imputado por presuntamente haberse aprovechado de su nieto, que posee retraso madurativo, para abusar sexualmente de la criatura en una finca de Quilmes Oeste.

En los alegatos el fiscal Sebastián Videla no dudo en solicitar una pena de 12 años de prisión para José Carlos González por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El representante de la acusación considero claves los relatos de la mamá de la víctima, el hermano como una abuela que declararon ante el juez Felix Roumieu, del Tribunal Oral 2 de Quilmes.

Dentro de la prueba producida en la víspera se supo que el niño “no controla efinteres” debido a las secuelas que le han quedado del abuso sexual padecido.

Cómo consecuencia de los mismos la víctima se encuentra bajo tratamiento psicológico, tiene trastornos en desarrollar lecto escritura, trastornos al haber sido sometido por el encartado que se aprovechaba de la situación de guarda del pequeño.

Los informes periciales como la Cámara Gesell fueron elementos sobre los que el doctor Videla respaldó su requisitoria de veredicto condenatorio.

A su turno la defensora oficial, doctora Soledad López, alego por la libre absolución de su asistido. La letrada expuso que solo se funda la acusación en los dichos del menor.

“El único elemento son los dichos del niño, no puede acreditarse si el hecho existió y en qué momento, no hay precisiones. No existen evidencias físicas de los abusos, hay precariedad. Es más, considero que hay duda razonable y en ese caso se debe absolver a González” enfatizó la doctora López.

La defensora en caso de que el TOC 2 lo encuentre culpable subsidiariamente pidió que se lo condene por “abuso sexual simple”, con el mínimo legal que fija el Código Penal.

Los jueces del TOC N° 2 de Quilmes darán a conocer la semana próximo el veredicto.