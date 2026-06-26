Florencio Varela, Berazategui y Quilmes vuelven a estar en la tapa de Infosur. Esta edición abre con la caída de «Los Paisas», la organización narco que operaba con un esquema militarizado entre los dos primeros partidos, y sigue con las dudas que rodean la muerte del sargento Facundo Giménez durante un allanamiento antidroga en Pico de Oro.

También hay lugar para una buena noticia con sello local: investigadoras de la UNAJ desarrollaron un parche capaz de cicatrizar heridas complejas, con repercusión internacional. Completan la tapa los Premios San Juan Bautista que entregó el intendente Andrés Watson, el homenaje a 25 años de la muerte del Padre Obispo Jorge Novak, un robo de cableado frustrado en el Centro y la participación de tres deportistas varelenses en el Open de parabádminton de Francia.

Toda la información, completa, en la edición de Infosur de hoy.