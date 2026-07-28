Atacó a su pareja a cuchillazos en Florencio Varela

Un hombre de 36 años fue aprehendido tras herir con un cuchillo a su pareja de 31 años, en una vivienda cercana a Río Caraguatá y Cariboni. La mujer fue trasladada al hospital municipal y quedó fuera de peligro. Ambos habían sido efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela.

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado tras atacar con un cuchillo a su pareja, de 31 años, en un hecho de violencia de género ocurrido en las inmediaciones de Río Caraguatá y Cariboni, en Florencio Varela.

Según pudo reconstruirse, personal del Comando de Patrullas local fue comisionado por el Call Center 911 hasta el lugar, donde se entrevistó con una mujer que relató que su hija había sido atacada por su pareja. Al arribo, la víctima presentaba cortes en la mano derecha, en la oreja derecha, una lesión punzante en la clavícula derecha y un corte en la espalda. El agresor ya se encontraba reducido por familiares al momento de la llegada del personal policial.

Desde el lugar se solicitó la convergencia de una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer herida al Hospital de Florencio Varela, donde quedó internada en observación y fuera de peligro.

Personal policial mantuvo comunicación con el fiscal de la UFI N°10 de Florencio Varela, a cargo de Marcelo Divirgilio, quien dispuso la aprehensión del hombre con la carátula de lesiones en el marco de violencia de género. El detenido quedará a disposición de la Justicia y será puesto a derecho en la primera hora judicial hábil.

Un dato que surge del parte policial y que le agrega un condimento particular al caso es que tanto la víctima como el agresor habían sido efectivos de la Policía bonaerense, con paso por el propio Comando de Patrullas de Florencio Varela. Ambos habían solicitado la baja voluntaria de la fuerza hace tres años.

La causa quedó caratulada como lesiones en el marco de violencia de género y continúa bajo investigación de la fiscalía interviniente.