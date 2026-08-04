Lucía Ceresani representará a Berazategui en un festival de folclore en los Alpes suizos

Lucía Ceresani, cantante berazateguense y referente de la música surera y de la región pampeana, fue invitada a participar de la 7ma edición de la Agofiesta, festival internacional de folclore que se realizará del 21 al 23 de agosto en los Alpes suizos. También brindará presentaciones en la provincia italiana de Ancona.

La invitación fue realizada por la Asociación Ruisal.Art, organizadora del encuentro, que convoca cada año a artistas de distintos países para compartir su música, danzas y tradiciones. Durante las tres jornadas del festival, Ceresani ofrecerá su espectáculo de folclore frente a público de distintos países de Europa, representando a Berazategui, a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina.

«Es un honor poder representar a Berazategui en este intercambio cultural. Nosotros nacimos, crecimos y seguimos representando a nuestra ciudad en cada escenario. Llevar el canto de nuestra región a un lugar tan especial como los Alpes suizos e Italia nos llena de orgullo y de emoción», expresó la artista.

Ceresani destacó además el acompañamiento del Municipio para concretar el viaje: «Quiero agradecer al intendente Carlos Balor y también a la Secretaría de Cultura y Educación, que preparó junto a nosotros un presente institucional para entregarles a los organizadores del festival».

Tras su paso por Suiza, la cantante viajará a la provincia de Ancona, en Italia, donde realizará dos presentaciones especiales. Ese tramo del recorrido tendrá un significado particular para la artista: su padre nació en Ancona antes de emigrar junto a su familia a Berazategui, ciudad que Ceresani define como «su lugar en el mundo».