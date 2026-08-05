La Diócesis de Quilmes confirmó el cronograma de actividades para la festividad de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. Habrá celebraciones litúrgicas, procesiones y una olla popular en los tres santuarios dedicados al santo en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

Miles de devotos volverán a acercarse este 7 de agosto a los santuarios de Florencio Varela, Quilmes Oeste y Berazategui para participar de la tradicional Fiesta de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. La Diócesis de Quilmes dio a conocer el cronograma completo de celebraciones, que incluirá misas durante toda la jornada, procesiones y actividades comunitarias.

Como ocurre cada año, se espera una importante concurrencia de fieles que llegarán para agradecer, renovar sus pedidos de trabajo y bendecir el pan, una de las tradiciones más arraigadas de la festividad.

Cronograma en el Santuario de Florencio Varela

El santuario ubicado en El Zonda y El Atalaya, kilómetro 26, iniciará las celebraciones el 6 de agosto a las 22.30 con la primera misa.

El 7 de agosto habrá celebraciones eucarísticas a las 9, 11, 14, 17 y 19 horas.

Además, desde las 17 se realizará la tradicional procesión, que partirá desde la Ermita de Luján, ubicada en la Estación Florencio Varela.

La misa de las 19 será presidida por el obispo de Quilmes, Carlos José Tissera.

Quilmes Oeste: misas durante todo el día y olla popular

En el santuario de Mosconi 21, las puertas abrirán a la medianoche, permitiendo el ingreso de los primeros peregrinos.

Las misas se celebrarán a las 7, 9, 11, 15, 17, 19 y 21 horas.

A las 13 tendrá lugar una olla popular, mientras que a las 17 comenzará la procesión desde la Rotonda de Pasco.

La celebración de las 19 estará presidida por el obispo auxiliar Eduardo Redondo.

Berazategui también celebrará al patrono del Pan y del Trabajo

En el santuario ubicado en calle 151 Nº 663, entre 6 y 7, las misas serán a las 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 horas.

La eucaristía de las 10 de la mañana será presidida por el obispo Carlos José Tissera.

Una celebración de fe y esperanza

La festividad de San Cayetano es una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país. Cada 7 de agosto, miles de personas participan de las celebraciones para pedir por el trabajo, agradecer las oportunidades recibidas y renovar su esperanza junto a sus familias.

Desde la Diócesis de Quilmes invitaron a la comunidad a participar de las actividades y encomendarse a la intercesión del santo patrono del Pan y del Trabajo.