Del barrio al ring: los hermanos Amaya sueñan con dejar a Florencio Varela en lo más alto del boxeo

El intendente Andrés Watson recibió a Brandon, Luciano y Nicole Amaya, una familia de Villa del Plata que se destaca en el boxeo amateur y profesional. Entre competencias internacionales y torneos nacionales, los tres comparten el mismo objetivo: seguir haciendo historia arriba del ring.

El boxeo no es solo un deporte para los Amaya: es una pasión que atraviesa generaciones. Brandon, Luciano y Nicole, vecinos del barrio Villa del Plata, fueron recibidos este miércoles por el intendente Andrés Watson, con quien compartieron sus logros deportivos, los desafíos que enfrentan y las metas que persiguen dentro del ring.

Durante el encuentro, realizado en la Intendencia, los tres púgiles repasaron un año marcado por competencias de alto nivel y coincidieron en un mismo deseo: representar a Florencio Varela en los principales escenarios del boxeo nacional e internacional.

Brandon Amaya apunta al oro en los Juegos Odesur

Integrante de la Selección Argentina de Boxeo, Brandon Amaya atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El deportista confirmó que su próximo gran desafío serán los Juegos Odesur, previstos para septiembre.

«Nos estamos preparando con el objetivo de conseguir la medalla de oro», afirmó.

El joven también recordó su participación en la Copa del Mundo disputada en Foz de Iguazú, donde enfrentó a rivales de países como Nueva Zelanda e Inglaterra, una experiencia que considera clave en su crecimiento deportivo.

Con la mirada puesta en el futuro, aseguró que su gran sueño es clasificar a los Juegos Olímpicos.

Luciano Amaya busca consolidarse en el profesionalismo

Luciano fue quien abrió el camino familiar en el boxeo y hoy desarrolla su carrera como profesional.

Tras reunirse con Watson, destacó la posibilidad de conversar sobre el presente y los proyectos que mantiene para los próximos meses.

El púgil reconoció que uno de los mayores sacrificios de esta actividad es el tiempo que debe permanecer alejado de su familia durante las concentraciones y etapas de preparación.

En lo deportivo, repasó que durante 2026 ya disputó tres combates profesionales y espera sumar entre dos y tres peleas más antes de finalizar el año.

Nicole Amaya, del entrenamiento recreativo al Campeonato Nacional

La menor de los hermanos encontró en el boxeo una pasión que nació casi por casualidad.

Hace apenas dos años comenzó a practicar como actividad física, pero rápidamente dio el salto a las exhibiciones y luego a las competencias oficiales organizadas por la Federación.

Su último gran resultado fue el subcampeonato regional, que le permitió obtener la clasificación para el Campeonato Nacional, donde buscará seguir creciendo dentro del boxeo amateur femenino.

Una familia unida por el deporte

Del encuentro también participaron los padres de los deportistas, Sergio Amaya y Romina Marco, además de la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación del Municipio, Estefanía Nieva.

La historia de los Amaya refleja cómo el deporte puede convertirse en un proyecto de vida compartido. Desde Villa del Plata, los tres hermanos continúan entrenando con la ilusión de seguir representando a Florencio Varela y llevar el nombre del distrito a cada nuevo desafío sobre el ring.



