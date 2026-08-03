Sigue abierta la inscripción a cursos de oficios, idiomas y talleres culturales en la UNAJ

La Universidad Nacional Arturo Jauretche ( UNAJ) mantiene abierta la inscripción a su oferta de formación para la comunidad del segundo semestre, con cursos de oficios, idiomas y talleres culturales destinados a vecinos de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y otros municipios de la región.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), a través de la Secretaría de Política y Territorio, continúa con la inscripción abierta a los cursos de oficios, idiomas y talleres culturales correspondientes al segundo semestre del año.

La propuesta está destinada a toda la comunidad y busca brindar herramientas para la formación laboral, el crecimiento personal y el acceso a espacios educativos y culturales de calidad. Pueden inscribirse tanto integrantes de la comunidad universitaria como vecinos y vecinas de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y otros municipios de la región.

La oferta académica incluye cursos de capacitación en distintos oficios, propuestas de formación en idiomas —entre ellas nuevas comisiones virtuales de inglés laboral, conversación y chino— y talleres culturales vinculados con la música, las artes visuales y otras disciplinas artísticas.

La universidad ofrece además beneficios para facilitar el acceso a la formación, entre ellos descuentos para estudiantes, graduados, docentes y nodocentes de la UNAJ, bonificaciones por pago único y opciones de financiación en cuotas.

«Desde la UNAJ entendemos que la formación permanente es una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral. Por eso, impulsamos propuestas abiertas a toda la comunidad, con el compromiso de acercar la universidad pública al territorio y ampliar el acceso a una educación de calidad», destacaron desde la Secretaría de Política y Territorio.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de los cursos, los requisitos de inscripción, modalidades de cursada, días y horarios ingresando al sitio web de Formación para la Comunidad.

Información útil

Sitio web: https://formacioncomunidad.unaj.edu.ar/

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: (011) 4275-6100, interno 6510

WhatsApp: 11 7062-1860 o al 11 5146-5197