Veteranos TOAS convocan a una campaña nacional de firmas para respaldar su reclamo judicial

Los Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982, nucleados en la Asociación Civil Concertación TOAS, anunciaron una jornada nacional de recolección de firmas que se desarrollará los próximos 8 y 9 de agosto en distintos puntos del país. La iniciativa busca sumar adhesiones ciudadanas al reclamo por el reconocimiento pleno de quienes participaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto bélico de 1982 y respaldar la causa judicial que actualmente espera definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según informó la organización mediante un comunicado, las denominadas «Mesas de Firmas» estarán distribuidas en diferentes ciudades argentinas y tendrán como objetivo difundir los alcances del proceso judicial conocido como #CausaTOAS, además de reunir apoyos para el planteo que impulsa la entidad.

Un reclamo que llegó a la Corte Suprema

De acuerdo con la Asociación Civil, el expediente cuestiona la constitucionalidad del Decreto 509/88, una reglamentación que, según sostienen, habría incorporado limitaciones que no estaban previstas en la legislación original vinculada al reconocimiento de los excombatientes.

La entidad indicó que el amparo presentado fue rechazado en instancias anteriores sin que los tribunales analizaran el planteo de constitucionalidad. Tras sucesivas apelaciones y recursos, el caso llegó mediante un Recurso Extraordinario Federal a la Corte Suprema, donde solicitan que se revise el proceso y se habilite el tratamiento de fondo de la cuestión.

Los ejes de la campaña

Desde Concertación TOAS señalaron que cada firma busca respaldar tres principios que consideran centrales para la causa:

El acceso efectivo a la Justicia para que el reclamo sea analizado en profundidad.

La independencia del Poder Judicial frente a eventuales consideraciones políticas o presupuestarias.

La igualdad ante la ley en la aplicación de la Constitución Nacional para todos los ciudadanos.

La organización sostiene que el caso trasciende el reconocimiento de los excombatientes y plantea un debate sobre el funcionamiento institucional y las garantías del debido proceso en la Argentina.

Convocatoria abierta

Las jornadas se desarrollarán durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, con mesas de firmas distribuidas en distintas provincias. Los organizadores invitaron a la ciudadanía a acercarse para interiorizarse sobre la causa y expresar su apoyo mediante la firma de la petición.

La campaña se difunde bajo las consignas #CausaTOAS, #Amparo y #NoTodoPasoEnMalvinas.