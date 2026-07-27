Detenidos en Ricardo Rojas por tenencia de armas en la vía pública

Efectivos policiales detuvieron a cuatro personas en Ricardo Rojas tras ser identificadas por las cámaras de seguridad del distrito mientras manipulaban un revólver y un elemento cortopunzante. Quedaron a disposición de la Justicia.

Cuatro personas fueron detenidas en Ricardo Rojas luego de que las cámaras de seguridad del distrito permitieran identificarlas mientras manipulaban un revólver y un elemento cortopunzante en la vía pública.

El procedimiento se inició a partir de la información sobre el paradero de los sujetos, facilitada por agentes del Centro de Monitoreo local. Con esos datos, los efectivos policiales acudieron al lugar señalado e interceptaron a los involucrados.

Durante la requisa, entre las pertenencias de los detenidos se halló una réplica de un arma de fuego y una tijera.

Los cuatro implicados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta, donde quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir en la causa.