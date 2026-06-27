De Florencio Varela al mundo: las científicas de la UNAJ que curan heridas con un parche hecho de placenta

Investigadoras de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) participan de un hallazgo científico que ya despierta interés en el mundo de la medicina regenerativa: un parche derivado de membrana amniótica humana capaz de acelerar la cicatrización de heridas complejas, con resultados concretos en pacientes y publicado en una revista científica internacional.

Las investigadoras Griselda Moreno y Flavia Michelini contaron los detalles del trabajo en una entrevista concedida a Radio de la UNAJ. El desarrollo permitió, en uno de los casos analizados, cerrar completamente una herida utilizando un apósito elaborado a partir de tejidos de la placenta humana.

Moreno, investigadora del CONICET y docente de Biología en la UNAJ, explicó que el proyecto se gestó a partir de una observación sencilla pero poderosa: la placenta, que habitualmente es descartada como residuo patogénico luego del parto, contiene un enorme potencial biológico para la medicina regenerativa. «Eso que se descarta tiene muchísimo potencial», resumió.

A partir de ese concepto, especialistas vinculados a la ONG Amnios comenzaron a desarrollar técnicas para procesar la membrana amniótica mediante liofilización, un procedimiento que elimina el agua del tejido y permite convertirlo en una especie de parche estéril, fácil de conservar y transportar. La innovación tiene una ventaja fundamental: mientras otros tratamientos requieren complejas cadenas de frío o procedimientos quirúrgicos, estos parches pueden almacenarse a temperatura ambiente durante tres años y ser aplicados incluso fuera de un quirófano.

El avance abre una puerta especialmente importante para pacientes con heridas crónicas o de difícil cicatrización, como las asociadas al pie diabético, una de las complicaciones más frecuentes y graves de la diabetes.

Según relataron las investigadoras, uno de los casos analizados involucró a un paciente oncológico con una herida extensa que no quería someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas. Los médicos aplicaron el parche de membrana amniótica en una parte de la lesión y utilizaron un tratamiento convencional en la otra. Los resultados sorprendieron incluso al equipo científico: la zona tratada con el parche cicatrizó más rápido y con mejores resultados, hasta lograr el cierre completo de la herida.

«El para qué y el para quién hacemos ciencia es fundamental», reflexionó Moreno, quien agregó que su trabajo encuentra sentido en devolver a la comunidad parte de lo recibido gracias a la universidad pública y al sistema científico nacional.

La investigación también tiene sello local. Además de Moreno y Michelini, participaron docentes e investigadoras vinculadas a la UNAJ y al Hospital El Cruce, fortaleciendo un entramado científico que tiene a Florencio Varela como uno de sus principales escenarios.

Pero el logro llega en un contexto complejo. Durante la entrevista, las científicas describieron las dificultades que atraviesa actualmente el sistema científico argentino: subsidios reducidos, proyectos sin financiamiento y crecientes dificultades para adquirir insumos básicos de laboratorio. «Hoy trabajamos prácticamente con entusiasmo», reconocieron.

Lejos de conformarse con los resultados obtenidos, el equipo ya proyecta nuevas líneas de trabajo. Entre ellas se encuentra el estudio de otros tejidos vinculados al nacimiento, como el cordón umbilical y el líquido amniótico, que también contienen factores biológicos capaces de favorecer la regeneración celular.

Mientras los debates sobre el financiamiento científico ocupan cada vez más espacio en la agenda pública, en un laboratorio del sur del conurbano bonaerense un grupo de investigadoras sigue demostrando que la ciencia argentina puede transformar aquello que durante décadas fue considerado un simple descarte en una herramienta capaz de mejorar vidas.