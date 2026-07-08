Los festejos en Florencio Varela por el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Así fueron los festejos en Florencio Varela después de la remontada de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026. Los hinchas de Florencio Varela colmaron la Plaza San Juan Bautista, donde se vivieron escenas de euforia que quedaron registradas en numerosos videos.

La Selección Argentina venció ayer 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tuvo de todo: un gol tempranero de los africanos, un penal errado por Lionel Messi y una remontada final con goles de Cristian Romero, Julián Álvarez y Enzo Fernández que metió al equipo de Lionel Scaloni en los cuartos de final.

El desenlace del partido, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se sintió también en las calles de Florencio Varela. Apenas el árbitro decretó el final, decenas de hinchas se acercaron a la Plaza San Juan Bautista para celebrar la clasificación, en una escena que se repitió en distintos puntos del distrito y del país.

Bocinazos, banderas argentinas, cánticos y bengalas fueron parte de una noche que los vecinos varelenses no dudaron en registrar con sus celulares. Los videos de los festejos en la plaza no tardaron en circular por redes sociales, sumándose a la ola de imágenes similares que llegaron desde distintos puntos del Conurbano.

Con la clasificación, Argentina, vigente campeona del mundo, sigue con vida en la defensa de su título y ya piensa en el próximo rival de cuartos de final.