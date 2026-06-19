El campo que mata: la nueva edición impresa de Infosur ya disponible

La nueva edición impresa de Infosur llegó este viernes 20 de junio de 2026 con una tapa que no da respiro. El campo que mata es la crónica central: ocho años de descampados narco en Florencio Varela, cuatro episodios documentados por este diario desde 2018 y un policía muerto que pone nombre y cara al fenómeno que el conurbano sur arrastra sin solución. Una historia que Infosur viene contando desde antes de que alguien le pusiera ese nombre.

También en esta edición, la historia de Daniel Vallejo, el pibe de Florencio Varela que creció haciendo malabares en los semáforos y terminó compitiendo en el Mundial de Esquila en Nueva Zelanda, mientras Argentina juega su propio Mundial en Estados Unidos. Y el análisis político que sacude al peronismo local: Andrés Watson no puede reelegir y Varela empieza a mirar el 2027 con nombres que todavía nadie confirma pero todos mencionan.

Leé la edición completa acá abajo, página por página:

En esta edición:

El campo que mata — Narco en el conurbano · El pibe de Varela que fue al otro Mundial · Watson no puede reelegir y Varela mira el 2027 · Un nuevo parque para el casco urbano · 15 años por abusar de su hijastra · Noche de tango en Presidente Sarmiento · Los dejaron baleados en el centro de salud