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Festejo arruinado: nueve detenidos por disturbios en Florencio Varela

By: Redaccion

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Un operativo conjunto de la Policía y la Guardia Comunal terminó con nueve personas aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad, luego de que un grupo generara disturbios durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. Cinco efectivos y un agente municipal resultaron heridos.

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 terminaron, en algunos puntos de Florencio Varela, con incidentes que derivaron en un operativo conjunto de la Policía y la Guardia Comunal. Como resultado, nueve personas fueron aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad.

«La mayoría de los y las varelenses celebró de manera pacífica, con alegría, en familia. Unos pocos acudieron con la intención de generar disturbios. Ese lamentable accionar dejó un saldo de cinco efectivos y un agente municipal heridos», detalló el secretario de Gobierno, Daniel Dono Leidi.

El funcionario remarcó que existió una directiva clara del intendente Andrés Watson: velar por un distrito cuidado y no permitir que los festejos de los vecinos que disfrutaban con tranquilidad ese momento de felicidad se vieran arruinados.

Según se informó, los implicados provocaron destrozos, arrojaron botellas y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad antes de ser reducidos y trasladados a la Comisaría Primera. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un machete que uno de los involucrados llevaba entre sus pertenencias.

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