Carlos Bianco pidió un candidato único para 2027: «El que plantea ir dividido quiere perder»

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, insistió en que las PASO son la herramienta ideal para definir una candidatura única del campo popular de cara a las elecciones presidenciales de 2027, y cuestionó a los sectores del peronismo que proponen ir con listas separadas.

En medio de una interna que no encuentra techo dentro del peronismo, el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof volvió a insistir con la necesidad de una lista única para las elecciones de 2027, y rechazó los intentos de La Libertad Avanza de reemplazar las PASO por el sistema de listas colectoras.

El planteo lo formuló este lunes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en respuesta a declaraciones de dirigentes como Sergio Berni y Guillermo Moreno, que habían sugerido ir a las elecciones del año próximo con listas separadas ante la falta de acuerdo interno.

«Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder», lanzó Bianco, quien remarcó que frente a un candidato presidencial de la derecha, el campo popular debe presentar una opción fuerte y unificada.

El funcionario consideró que la derecha competirá el año próximo con un único candidato, ya sea Javier Milei u otro nombre definido por los sectores de poder económico, y sostuvo que revertir la situación actual del país requiere ganar la elección con una propuesta unida.

En ese marco, Bianco planteó que el peronismo —hoy atravesado por la disputa entre el kirchnerismo y el kicillofismo— debe definir un candidato único, y remarcó que las PASO siguen siendo, a su criterio, el mejor instrumento disponible para resolver esa candidatura, más allá de que el método definitivo todavía esté en discusión.

Las declaraciones se dieron pocos días después de que el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reafirmara desde Carmen de Areco su respaldo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como la dirigente más capacitada del espacio.

El debate se da en paralelo a la discusión sobre la reforma política impulsada por el Gobierno nacional para modificar las reglas electorales de cara a 2027. En reemplazo de las PASO, desde La Libertad Avanza propusieron restituir el sistema de listas colectoras, un mecanismo utilizado en el pasado tanto por el peronismo como por el radicalismo para ampliar alianzas electorales sin exigir una integración total de estructuras políticas.

Bianco cuestionó esa iniciativa al considerar que busca modificar las reglas del juego electoral para favorecer al oficialismo nacional, y adelantó que su espacio se opondrá a cualquier intento de eliminar las PASO o reinstaurar las colectoras.