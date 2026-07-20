Florencio Varela también le agradeció a la Selección: multitud en la Plaza San Juan Bautista

Pese a la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, cientos de hinchas se congregaron en la Plaza San Juan Bautista de Florencio Varela para agradecerle a la Selección Argentina por el subcampeonato conseguido en Estados Unidos.

No hubo trofeo esta vez, pero tampoco hizo falta para que Florencio Varela saliera a la calle. Anoche, apenas terminó la final del Mundial 2026, la Plaza San Juan Bautista empezó a llenarse de banderas argentinas, igual que lo había hecho semanas atrás, cuando cada triunfo del equipo de Lionel Scaloni se festejaba ahí mismo.

España se había quedado con la Copa tras vencer 1 a 0 a la Argentina, con un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Selección llegaba a esa final después de un Mundial que la había devuelto a la cima del continente americano, con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos y una serie de cruces de eliminación directa que la instalaron, una vez más, entre los mejores equipos del mundo.

La derrota no impidió que los varelenses salieran a agradecer. En torno a la plaza se reunió una multitud que no fue a llorar una final perdida, sino a despedir con aplausos un Mundial que, de todos modos, dejó satisfacción: el recuerdo todavía fresco de la consagración en Qatar 2022, la tercera estrella ya cosida en la camiseta, y la certeza de que este equipo, ganara o perdiera, había vuelto a representar al país hasta el final.

Bocinazos, cánticos y banderas se mezclaron una vez más en la plaza que ya se había convertido, durante todo el torneo, en el punto de encuentro de los hinchas varelenses. Fue ahí donde el barrio celebró la remontada ante Egipto, donde se vivieron los octavos y los cuartos de final, y donde anoche, con sabor agridulce, el pueblo le devolvió a la Selección algo del cariño que había recibido durante todo julio.