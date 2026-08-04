Policiales

Otra vez: robo en una escuela en Florencio Varela

By: Redaccion

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Robaron cables y vandalizaron el tendido eléctrico de la Escuela Primaria N° 60, en el barrio Don José de Florencio Varela. Es el último de una seguidilla de hechos similares en establecimientos educativos del distrito.

Robaron cables y vandalizaron el tendido eléctrico de la Escuela Primaria N° 60, ubicada en la esquina de Donato Álvarez y El Apero, en el barrio Don José de Florencio Varela.

Según el parte policial, el hecho ingresó a través del sistema 911 pasadas las 13:20 horas de este lunes, alertando sobre un robo consumado en el colegio. Al arribo de los móviles de la Guardia Comunal y de un refuerzo de la Comisaría 2da, se constató el faltante de los cables y el daño en el tendido eléctrico del establecimiento. Por el momento no se informaron detenidos ni mayores precisiones sobre el hecho.

Se trata del último de una serie de robos que viene golpeando a las escuelas de Florencio Varela. Meses atrás, Infosur había dado cuenta de un robo en la Escuela N° 68 del distrito, y también de un hecho en el que desvalijaron una escuela primaria en pleno día, llevándose incluso los motores de los electrodomésticos.

A esos antecedentes se suma el saqueo registrado en la Secundaria N° 4 de Varela durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, cuando el establecimiento fue vaciado de computadoras, electrodomésticos y mercadería.

La seguidilla de hechos reaviva la preocupación de directivos, docentes y familias sobre la seguridad de los establecimientos educativos del distrito, especialmente durante fines de semana, feriados y horarios sin actividad escolar.

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