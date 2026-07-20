Obispos, Kicillof y dirigentes de todo el arco político se unieron para pedir «poner la Patria al hombro»

Más de 350 personas —entre obispos de 12 diócesis, el gobernador Axel Kicillof, intendentes, legisladores, sindicalistas y empresarios— participaron este sábado de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, bajo el lema «De Francisco a León XIV en tiempos de polarización», un inédito espacio de diálogo multisectorial del que surgió un documento que llama a dejar de lado «la politiquería barata».

En medio de una polarización política que no da tregua, la Iglesia logró este sábado algo poco habitual: sentar en una misma mesa a obispos, al gobernador bonaerense, a intendentes de distintos signos políticos, a dirigentes sindicales, empresariales y a referentes de organizaciones sociales, bajo un mismo objetivo declarado: reconstruir el diálogo social como antídoto frente a la fragmentación del país.

Bajo el lema «De Francisco a León XIV en tiempos de polarización», la Región Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social organizó la primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, que reunió a más de 350 personas en el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown.

La apertura estuvo a cargo de monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y responsable de la Pastoral Social de la Región Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof. La disertación inicial corrió por cuenta del sacerdote Eduardo Farrell, de la Diócesis de Merlo-Moreno, quien brindó la conferencia «Cultura del Encuentro y Fraternidad para el Cuidado de la Magnífica Humanidad del Pueblo Argentino». Los asistentes coincidieron en reivindicar a la política como «la forma más alta de caridad», en línea con las palabras del Papa Francisco, y en la necesidad de recuperar su rol de servicio al bien común por sobre los intereses de grupos de poder.

Durante la mañana, los participantes trabajaron en seis comisiones sobre ejes centrales del pensamiento social de la Iglesia: la dignidad humana frente a la innovación tecnológica, la brecha digital, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, la salud mental y la fragmentación social, la polarización y la cultura del encuentro, y el futuro del trabajo y el empleo.

La foto grupal de los más de 350 delegados que participaron de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro.

El documento final, leído al cierre del encuentro, comenzó con un reconocimiento al lugar que los recibió: el Pequeño Cottolengo Don Orione, definido como un proyecto de inclusión social donde «no gobierna la cultura del descarte» sino «el amor a los más débiles». El texto advirtió luego que la región metropolitana y el país atraviesan un profundo proceso de polarización que impide construir una identidad común, y que profundiza la distancia entre la dirigencia política y las necesidades de una sociedad golpeada por la falta de trabajo, la precarización y la pobreza.

Los delegados remarcaron la importancia de ejercer «la política con mayúscula», entendida como un servicio arraigado en las comunidades, sus valores y tradiciones, y citaron la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco para sostener que «la política no debe someterse a la economía» ni a la lógica tecnocrática y eficientista. El documento incorporó también una reflexión reciente del Papa León XIV, formulada durante su gira pastoral por España, quien sostuvo que es «la cultura del encuentro, y no la del enfrentamiento», la que genera estabilidad y prosperidad, y advirtió sobre la tentación creciente de buscar popularidad «avivando el fuego de las polarizaciones». Los organizadores expresaron además su expectativa de que, si se concreta una futura visita de León XIV a la Argentina, el pontífice ayude a profundizar el debate sobre los problemas sociales del país.

El mensaje final concluyó con un llamado a que el diálogo social sea la herramienta para «dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo», y a construir vínculos que permitan «poner la patria al hombro».

La foto política que dejó la jornada fue tan amplia como elocuente. Además de Kicillof, participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco, los ministros Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa, y dirigentes nacionales como Guillermo Moreno, Cecilia Moreau, Eduardo Ancona y Luciano Álvarez. También asistieron ocho intendentes de la región —entre ellos Andrés Watson, de Florencio Varela— y Jorge Ferraresi, quien acaba de renunciar a la intendencia de Avellaneda.

Por el lado eclesial, además de Tissera, acompañaron los obispos Oscar Ojea, Eduardo García, Marcelo Margni y Juan José Chaparro, junto a los obispos auxiliares Eduardo Redondo y Pedro Canavó, y monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, que hizo llegar su saludo. Completaron la nómina rectores de universidades nacionales de la región, los magistrados Alejandro Slokar y Julio Conte Grand, referentes de la Unión Industrial y los secretarios gremiales Pablo Flores y Alejandro Gramajo.