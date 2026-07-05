Kunkel comparó el rol de Kicillof con el abrazo entre Perón y Balbín

El dirigente peronista de Florencio Varela Carlos Kunkel sostuvo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof busca reconstruir consensos políticos por encima de las diferencias partidarias, en una entrevista con el programa Modo Fontevecchia al cumplirse 52 años de la muerte de Juan Domingo Perón.

Al cumplirse 52 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el dirigente peronista de Florencio Varela Carlos Kunkel reivindicó el significado del histórico abrazo entre el expresidente y el líder radical Ricardo Balbín, y sostuvo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof representa hoy un intento por recuperar ese espíritu de unidad nacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al programa Modo Fontevecchia, emitido por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), donde Kunkel repasó el legado político de Perón y planteó la necesidad de construir consensos de cara al escenario electoral de 2027.

Para el exdiputado nacional, la posibilidad frustrada de una fórmula integrada por Perón y Balbín representaba en su momento una salida a una etapa marcada por la proscripción del peronismo y los enfrentamientos que atravesaban al país. Recordó que ese acercamiento contaba entonces con el respaldo de la Juventud Peronista, como una forma de superar casi dos décadas de prohibición de la vida política democrática. Sin embargo, lamentó que el encuentro nunca se concretara y que, en cambio, se profundizara el desencuentro entre ambos sectores.

Consultado sobre el escenario actual, Kunkel trazó un paralelismo entre aquel intento de reconciliación y el rol que, a su juicio, busca cumplir Kicillof dentro del peronismo bonaerense. Según explicó, el gobernador privilegia los puntos de encuentro por sobre las diferencias coyunturales, poniendo el acento en las coincidencias de fondo que cada sector considera más relevantes.

El dirigente varelense también hizo una autocrítica sobre la relación histórica entre el peronismo y la Unión Cívica Radical, al reconocer que la extensa proscripción del movimiento justicialista no habría sido posible sin el acompañamiento de sectores de la dirigencia radical de la época. De todos modos, remarcó que se trata de hechos del pasado y llamó a avanzar hacia una etapa de reencuentro entre los argentinos, con un país que garantice trabajo, producción, salud y educación para las mayorías.

Kunkel mantiene una relación estrecha con Florencio Varela. Además de su extensa trayectoria como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue uno de los principales impulsores de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), una de las instituciones educativas más importantes del distrito. Por su compromiso con la educación pública y su trayectoria política, en 2005 fue declarado Ciudadano Destacado de Florencio Varela por el Concejo Deliberante local.

Las definiciones del dirigente se dan en un momento en que Kicillof profundiza su armado político de cara a 2027, en busca de ampliar su base de sustentación con dirigentes de distintos espacios. La entrevista fue realizada por el periodista Jorge Fontevecchia y publicada por Perfil, en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón.