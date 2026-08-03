Murió electrocutado al intentar conectarse al tendido eléctrico en Florencio Varela

Un hombre de 42 años murió este domingo en Florencio Varela tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaba realizar una conexión al tendido de energía en la vía pública. Personal policial y del SAME intervino en el lugar, sobre las calles 511 y 554.

Un hombre murió este domingo en Florencio Varela luego de sufrir una descarga eléctrica mientras intentaba conectarse al tendido eléctrico en la vía pública.

Según el parte policial, personal del Comando de Patrulla fue comisionado por el 911 hasta las calles 511 y 554, donde se había reportado un fallecimiento en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varios vecinos rodeando a un hombre tendido en el suelo. Personal médico verificó su estado de salud, pero no logró reanimarlo, por lo que se solicitó la intervención de una unidad del SAME, que constató el deceso.

Según relataron transeúntes a la policía, el hombre había intentado realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico cuando recibió una descarga y cayó al suelo. Fue identificado con las iniciales A.M., de 42 años.

Se mantuvo comunicación con la UFI N° 7, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.