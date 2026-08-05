«Tengo 13 años y quiero trabajar»: el flyer que abrió un debate sobre el trabajo infantil en Florencio Varela

La publicación apareció en un grupo de compraventa del distrito y se viralizó en pocas horas. Detrás del mensaje de un adolescente que ofrece changas con el respaldo de su familia emerge una pregunta que atraviesa a toda la sociedad: ¿dónde termina la cultura del esfuerzo y dónde empieza el trabajo infantil?

En los grupos de compra y venta de Florencio Varela suelen aparecer bicicletas usadas, celulares, muebles, herramientas y ofertas de empleo. Pero esta vez, entre los avisos cotidianos, irrumpió algo diferente.

No era una oferta de trabajo.

Era un chico de 13 años ofreciendo su fuerza.

El mensaje, cuidadosamente redactado y acompañado por un diseño llamativo, comenzaba casi como una carta de presentación.

«Tengo 13 años, voy a la escuela. Estudiar es mi prioridad…»

Después llegaban las explicaciones, una detrás de otra, como si quien escribió el texto supiera de antemano que debería responder preguntas antes de que alguien las hiciera.

Que no abandonó la escuela.

Que sus padres lo apoyan.

Que no busca un empleo formal.

Que no pretende quitarle el trabajo a nadie.

Y recién entonces aparecía la propuesta: cortar el pasto, limpiar terrenos, mover arena, hacer mandados o cualquier changa que requiriera esfuerzo físico.

En pocas horas, la publicación comenzó a compartirse entre vecinos y despertó una mezcla de solidaridad, admiración y preocupación. Mientras algunos destacaban las ganas de progresar del adolescente, otros se preguntaban si un chico de esa edad debería estar ofreciendo trabajos físicos para ganar dinero.

La discusión salió rápidamente de Facebook y llegó a un terreno mucho más amplio: el del trabajo infantil en la Argentina.

Entre el esfuerzo y los derechos

La historia interpela porque no encaja fácilmente en una sola definición.

Por un lado, el propio adolescente explica que continúa estudiando y que cuenta con el acompañamiento de su familia. No habla de abandonar la escuela ni de reemplazar a un adulto en un empleo formal. Presenta las changas como una manera de aprender el valor del esfuerzo y obtener ingresos propios.

Pero, al mismo tiempo, la legislación argentina establece límites claros.

La Ley 26.390 prohíbe el trabajo de menores de 16 años, salvo excepciones muy específicas previstas para actividades familiares bajo condiciones estrictas. Además, la Ley 26.061 y los convenios internacionales ratificados por el país colocan la protección integral de niños, niñas y adolescentes como principio rector de cualquier análisis sobre estas situaciones.

Por eso, más allá de las intenciones de la familia o de la buena recepción que haya tenido el mensaje, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que parecía relegado.

Cuando las redes muestran lo que antes quedaba puertas adentro

Durante años, las changas fueron una estrategia silenciosa de muchas familias para completar ingresos. Algunas ocurrían en el barrio, otras entre conocidos, lejos de cualquier exposición pública.

Hoy, las redes sociales cambiaron esa lógica.

Los grupos de compraventa también funcionan como bolsas de trabajo improvisadas. Allí se ofrecen albañiles, electricistas, jardineros, cuidadores y personas que buscan una oportunidad laboral. En ese mismo escenario apareció ahora el mensaje de un adolescente.

No necesariamente porque el fenómeno sea nuevo, sino porque por primera vez quedó expuesto frente a miles de vecinos.

El flyer dejó de ser un simple aviso para convertirse en un espejo incómodo.

Una realidad que merece respuestas

Los últimos datos oficiales sobre trabajo infantil en Argentina corresponden a la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), elaborada por el INDEC y el entonces Ministerio de Trabajo. Aunque ese relevamiento tiene varios años, ya mostraba que miles de chicos participaban en actividades productivas y que la incidencia aumentaba con la edad.

Especialistas en niñez advierten que el deterioro de los ingresos familiares y la expansión del empleo informal pueden aumentar el riesgo de que niños y adolescentes asuman responsabilidades económicas antes de tiempo. Sin embargo, cada caso requiere un análisis particular y no puede reducirse a una única explicación.

Mucho más que un flyer

Tal vez dentro de unos días ese aviso desaparezca del grupo de Facebook, desplazado por la venta de una bicicleta o el alquiler de una casa.

Lo que probablemente no desaparezca tan rápido es la pregunta que dejó flotando.

¿Qué está viendo una sociedad cuando un chico de 13 años siente la necesidad de explicar que sigue estudiando, que tiene el apoyo de sus padres y que solo quiere hacer algunas changas?

La respuesta no está solamente en ese adolescente.

Está en el país que hizo que ese mensaje dejara de parecer extraordinario para convertirse, al menos por unas horas, en una conversación colectiva.