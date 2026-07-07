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Un joven de Florencio Varela en lo más grande del tenis de mesa: cómo ayudar para que viaje a Guatemala

By: Redaccion

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Nicolás Notturno, vecino de Florencio Varela de 15 años, integra la Selección Argentina de tenis de mesa y clasificó al campeonato continental que se disputará del 23 al 30 de agosto en Guatemala. El joven, medallista panamericano y sudamericano, necesita ayuda para poder viajar y representar al país.

Nicolás Notturno tiene 15 años, es vecino de Florencio Varela y ya se codea con las grandes ligas del tenis de mesa mundial. El joven forma parte de la Selección Argentina y clasificó al Campeonato Panamericano U19 que se disputará del 23 al 30 de agosto en Guatemala, una nueva oportunidad para representar al país que ahora depende de que consiga los recursos necesarios para viajar.

Todo empezó en la casa de su abuelo. «Empecé a jugar en 2021 en una mesa de tenis que tenía mi abuelo en su casa», contó Notturno. Ese primer contacto derivó rápido en algo más serio: «Luego, inicié la práctica profesional. En el 2025, fui elegido para integrar el equipo argentino en la categoría sub15», relató.

Desde entonces, el varelense recorrió el continente con la camiseta albiceleste. «Participé en torneos internacionales en Colombia, Brasil, Paraguay y Chile», detalló. Entre esas competencias se destacan una medalla de bronce por equipos en el Sudamericano U15 de Montería, Colombia, y una medalla de bronce en dobles masculino en el Panamericano U15 disputado en Rosario en 2025.

Nicolás Notturno, jugador de tenis de mesa de Florencio Varela, clasificado al Panamericano U19 en Guatemala.

La noticia de su clasificación a Guatemala lo encontró en pleno proceso de consolidación como uno de los mejores juveniles del país: cierra el ranking de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) de diciembre 2025 en el primer puesto de Caballeros Sub 19 y también en Mayores. «Tras enterarme de mi clasificación a Guatemala, sentí emoción al ver cómo el esfuerzo y la disciplina dieron sus frutos, por tener una nueva oportunidad de competir por mi país», celebró.

Notturno entrena en el CeNARD (Centro Nacional de Entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo) bajo la guía de un cuerpo técnico integrado por Matías Pighini, Matías Alto, Diego Temperley, Paula Fukuhara y Ariel García, además de representar al club TMR. Su rutina incluye cuatro horas diarias de mesa, cinco días a la semana, y una hora diaria de trabajo físico, tres días a la semana.

De cara al futuro, el joven no esconde sus ambiciones: «Seguir con el entrenamiento, alcanzar mi máximo rendimiento, formar parte del seleccionado mayor y continuar la representación de mi bandera», anheló.

Por el momento, el desafío inmediato es económico: la familia de Notturno lanzó una campaña de recaudación bajo el lema «Ayudanos a cumplir su sueño», con el objetivo de reunir los fondos necesarios para solventar el viaje a Guatemala y que el joven varelense pueda subirse a la mesa en el Panamericano. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias NICO.NOTTURNO.2026.

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