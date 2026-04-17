Policiales

Detuvieron a un comisario en Florencio Varela

By: Redaccion

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También fue arrestado el jefe de calle. Investigan un presunto procedimiento irregular y la desaparición de una valija con dinero.

Un fuerte operativo sacude a la Policía en Florencio Varela: en las últimas horas fueron detenidos el comisario de la seccional Tercera y el jefe de calle, en el marco de una investigación judicial en curso.

Según pudo saber Infosur, en base a voceros confiables, la causa apunta a un presunto allanamiento irregular y a la posible desaparición de una valija que contendría dinero.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las detenciones en Florencio Varela se produjeron hace instantes, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa ni sobre la calificación legal, aunque no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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