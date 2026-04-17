Melbet Bonos y Promociones Argentina 2026 – Ofertas de Bienvenida, Apuestas Gratuitas y Reglas de Apuesta

Descripción General de los Bonos y Promociones de Melbet en Argentina

Los bonos y promociones de Melbet para jugadores argentinos están disponibles en dos tipos principales: apuestas deportivas y juegos de casino. En Melbet Argentina, el registro va acompañado de la selección de una de las dos rutas: bono deportivo o bono de casino. Si tu elección son las apuestas deportivas, tendrás derecho a un 100% en tu primer depósito hasta $200.000 ARS. Por otro lado, el bono de casino se distribuye en tres depósitos y tiene un límite máximo de $1.109.850 ARS más 220 giros gratis. El tamaño de tu bono depende del monto de tu depósito y la ruta que elijas. Las condiciones de tiempo y rollover son de 30 días y 5 veces para deportes, mientras que para el casino son de 7 días y 40 veces respectivamente. Melbet Argentina también es el lugar donde puedes obtener promociones en ejecución continua, un 10% de cashback semanal a través de la aplicación móvil, junto con desafíos de apuestas gratuitas de la Champions League. Cada oferta presenta condiciones específicas en términos de mínimos, cuotas y límites de tiempo.

Bono de Bienvenida Deportivo para Jugadores Argentinos

Los nuevos miembros de Melbet son recompensados con un bono equivalente al 100% de su primer depósito deportivo con un límite máximo de $200.000 ARS. El depósito mínimo para esta oferta es de $5.000 ARS. Puedes reclamar la oferta en el momento de tu registro en Melbet, donde verás un campo de código promocional en el formulario de registro. El bono será acreditado a tu cuenta como un monto separado justo después de la activación.

Aquí están las condiciones para este bono:

Tasa de coincidencia: el 100% de tu primer depósito será devuelto como fondos de bono;

Bono máximo: $200.000 ARS;

Depósito mínimo: $5.000 ARS;

Requisito de rollover: 5 veces el monto del bono en apuestas combinadas;

Selecciones mínimas por apuesta: 3 selecciones por ticket;

Cuotas mínimas por selección: 1.40 o superior;

Plazo de cumplimiento: 30 días desde la activación del bono.

Paquete de Bienvenida del Casino y Giros Gratis

El bono de casino de Melbet Argentina consta de tres depósitos, que difieren en su porcentaje de coincidencia y límite. $10.570 ARS es el depósito mínimo para comenzar. También puedes decidir la ruta del casino al momento del registro en el sitio oficial de Melbet Argentina, y esa única elección fijará el paquete completo. Así, los tres depósitos juntos suman $1.109.850 ARS más 220 giros gratis.

Cada fase de depósito se maneja de manera diferente, por lo que aquí hay un resumen de lo que ofrece cada fase:

Tu primer depósito se igualará al 100% hasta $369.950 ARS y recibirás 50 giros gratis. Para el segundo depósito, obtendrás una coincidencia del 150% hasta $369.950 ARS con 70 giros gratis. El tercer depósito será una coincidencia del 200% hasta $369.950 ARS con 100 giros gratis.

Cómo Funcionan los Códigos Promocionales para Nuevos Jugadores

Cuando creas una cuenta, el formulario de registro tiene un campo dedicado para ingresar códigos promocionales. Ingresar códigos como MELMDPE o CODEMAX te otorga la oferta de bienvenida, que activará las apuestas deportivas al 100% hasta $200.000 ARS, o la oferta de casino de hasta $1.109.850 ARS, combinada con 220 giros gratis. Tras completar tu primer depósito, tu bono será acreditado a tu cuenta automáticamente. Es posible registrarse sin un código, y la estructura del bono será idéntica en ambos casos. El código simplemente determina qué oferta se activa. En ausencia de uno, el sitio utilizará la oferta predeterminada según tus elecciones de registro. Por lo tanto, los códigos son beneficiosos pero no esenciales para poder obtener un bono de bienvenida para nuevos jugadores.

Condiciones de Apuesta Deportiva y Reglas de Rollover

Es necesario completar un rollover de x5 para convertir un bono deportivo de Melbet Argentina en dinero retirable. Las selecciones mínimas por boleto son 3, y las cuotas mínimas para cada selección son de 1.40. Todos los acumuladores que contribuyan al total deben apostarse dentro de los 30 días posteriores al reclamo. En esencia, las reglas se centran inicialmente en el fútbol; el baloncesto y el tenis cuentan de la misma manera. El automovilismo y el boxeo también califican. El alcance, en efecto, es amplio.

Realizas un depósito de $5.000 ARS y obtienes el mismo monto como bono. Debes usar la suma de $25.000 ARS en apuestas combinadas. Solo para tener una idea, construir tickets con 3 partidos de fútbol a cuotas de 1.45, 1.50 y 1.60 superará el umbral mínimo por boleto. Lo mismo se puede repetir durante los próximos días con combinaciones similares de tenis o baloncesto.

Si tu acumulador contiene 4 o 5 selecciones a 1.40, el requisito de rollover se reducirá significativamente. En este caso, también asegúrate de que se mantenga el límite mínimo de cuotas. A pesar de que treinta días suena mucho tiempo, en realidad pasan bastante rápido.

Condiciones de Apuesta del Casino y Reglas de Giros Gratis

El bono de bienvenida del casino de Melbet incluye algunas cosas que te alegrará saber antes de invertir:

Rollover: el monto del bono debe apostarse 40 veces;

Tiempo: tienes siete días desde el momento en que se acredita el bono para realizar el rollover;

Giros gratis: los giros gratis solo pueden usarse en el conjunto de títulos de slots destacados en el sitio;

Saldo: la diferencia entre tu dinero real y el dinero de bono se mantiene principalmente separada durante todo el proceso;

Retiro: el dinero del bono no estará disponible para retiro hasta que se haya completado el rollover de 40x.

Si pierdes la ventana de siete días, tu bono y cualquier ganancia vinculada a él serán eliminados de tu cuenta. El 40x se aplica solo al monto del bono, no al monto de tu depósito. Entonces, en el caso de un bono de $369.950 ARS, eso significa rotar un total masivo de $14.798.000 ARS antes de poder retirar cualquier fondo de bono.

Promociones Continuas para Jugadores Existentes

Melbet Argentina mantiene varios acuerdos recurrentes muy activos disponibles para los jugadores actuales. El cashback semanal es la devolución del 10% del total apostado a través de la aplicación móvil, con un límite de $160.840 ARS. Este límite cambia según la actividad de tu cuenta. Los depósitos con Skrill generan una devolución del 30% cuando depositas al menos $6.082 ARS usando ese método. Aunque los términos subyacentes difieren según los niveles, es un trato sencillo. Los miembros VIP del casino reciben una tasa de cashback basada en su nivel de cuenta; cuanto mayor sea el nivel, mejor será la tasa. De hecho, no hay un porcentaje fijo único que aplique a todos. Algunos jugadores obtienen más, otros menos. Estas tres promociones se ejecutan de manera continua y por lo tanto se reinician solas. Las condiciones dependen de la actividad de la cuenta a lo largo del tiempo para cada oferta.

Ofertas Basadas en Eventos: UEFA y Primera División

Las promociones basadas en eventos asocian ciertas recompensas con competiciones de fútbol en vivo. La Champions League es la oferta de mayor perfil en Melbet con $4.795 ARS por partido. Colocas apuestas en partidos seleccionados, completas tareas asignadas y desbloqueas apuestas gratuitas o entras en sorteos de premios por hasta $10.000 USD.

Las promociones de la Primera División Argentina tienen un nivel de entrada de $3.203 ARS. Estos sorteos mensuales otorgan merchandising y apuestas gratuitas de hasta $100 USD.

Imagina a un hincha eligiendo los cuartos de final de la Champions League. Apostando $5.000 ARS en el partido, después de cumplir con el requisito de la tarea, recibirá una apuesta gratuita acreditada en su cuenta al día siguiente. No se requieren pasos complicados. Por otro lado, la Primera División funciona de la misma manera pero se ejecuta en un ciclo de sorteo mensual. Ambos formatos recompensan la acción en partidos reales, no los depósitos generales.

Métodos de Pago en el Contexto de los Bonos

El método de depósito importa para determinar qué bono puede obtener un usuario de Melbet Argentina. Visa y Mastercard pueden usarse para las ofertas de bienvenida estándar. Las billeteras electrónicas también califican. Skrill tiene un lugar especial: se activará un bono de depósito del 30% si depositas con ese método al menos $6.082 ARS.

Los depósitos con criptomonedas son aceptados e incluso pueden dar lugar a promociones, pero no todas las ofertas están disponibles para todos los métodos de pago. Algunas promociones establecen un depósito mínimo antes de que se acredite el bono. El bono de bienvenida deportivo comienza en $5.000 ARS, mientras que los bonos de casino requieren $10.570 ARS como punto de entrada.

Los fondos de bono permanecerán bloqueados hasta que hayas cumplido con las condiciones de rollover. Los retiros de dinero de bono solo se procesarán después de que completes el rollover requerido: 5x para deportes, 40x para casino. Los depósitos reales y los créditos de bono se mantienen por separado.

Eligiendo tu Ruta de Bono y Gestionando las Ofertas

Si estás pensando en reclamar un bono de Melbet, es una buena idea. Sin embargo, primero determina qué es lo que realmente quieres obtener de él antes de activar cualquier cosa.

Elige la opción adecuada y, con la ayuda de las siguientes ideas, también puedes hacer un seguimiento de tu progreso: