Conmoción en Varela: murió Rodolfo Fournier tras un accidente

El reconocido médico y ex funcionario falleció tras un accidente en Ayacuho. La noticia comenzó a conocerse en Florencio Varela en las últimas horas.

La noticia empezó a circular en las últimas horas y generó impacto en distintos sectores de Florencio Varela: murió el médico Rodolfo Fournier, un profesional con trayectoria en el sistema de salud local y paso por la gestión municipal.

Fournier, de 69 años, había resultado gravemente herido tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 166, en la zona de Ayacucho.

Según publicó el diario La Verdad de Ayacucho, el médico circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un automóvil. A raíz del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció.

Con el correr de las horas, la Justicia avanzó en la investigación y la causa fue recaratulada como homicidio culposo, mientras se intenta determinar la mecánica del hecho.

En Florencio Varela, Fournier era una figura reconocida dentro del ámbito sanitario. Se desempeñó como subsecretario de Salud y también ocupó cargos vinculados a la medicina del deporte dentro de la estructura municipal.

Hasta el momento, no hubo comunicaciones oficiales desde el municipio, aunque la noticia ya comienza a generar repercusiones entre colegas, trabajadores de la salud y dirigentes locales.