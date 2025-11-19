Cuatro golpes en 24 horas: anciana de 88 años quemada con agua hirviendo y tres víctimas baleadas o golpeadas en ola de violencia

EXCLUSIVO INFOSUR: Una seguidilla de robos a mano armada con extrema violencia dejó un tendal de víctimas en distintos barrios del distrito. Desde una anciana torturada en su casa hasta un hombre baleado por una moto, la inseguridad volvió a explotar en menos de un día. Cuatro hechos, al menos 14 delincuentes armados actuando con impunidad, y vecinos aterrorizados que piden auxilio.

FLORENCIO VARELA – La madrugada del sábado amaneció con el grito ahogado de una mujer de 88 años. Cuatro hombres armados habían entraron por los techos de su casa en la intersección de Galli Mainini y 12 de Octubre. La redujeron a golpes de puño. La tiraron al piso. Y cuando la anciana intentó resistirse, le arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo. El SAME la encontró horas después con quemaduras, hematomas y en estado de shock. Los delincuentes se habían llevado algnos ahorros que la mujer guardaba en su vivienda, además de efectos personales de valor.

Pero ese no fue el único episodio de violencia extrema que sacudió a Florencio Varela en las últimas 24 horas. En información exclusiva a la que accedió Infosur, se registraron al menos cuatro hechos delictivos graves con heridos, víctimas golpeadas y un botín millonario que incluye dólares, vehículos, herramientas y tecnología. Una ola criminal que desnuda la fragilidad de la seguridad en el distrito y que tiene a los vecinos al borde del colapso nervioso.

[Infosur investiga y denuncia.

El infierno de la anciana: torturada en su propia casa

El hecho ocurrió en plena madrugada en la zona de Gally Mainini y 12 de Octubre. Cuatro masculinos armados —según la descripción que llegó a esta redacción— entraron por los techos de la casa donde vive la mujer de 88 años. Entraron. Y desataron el infierno.

La anciana no tuvo tiempo de pedir ayuda. Los delincuentes la redujeron a golpes de puño y patadas. «Le pegaron palos y piñas», describe el reporte policial al que tuvo acceso este medio. Pero la brutalidad no terminó ahí. Cuando la mujer intentó gritar o resistirse, uno de los atacantes calentó agua y se la arrojó sobre el cuerpo. De no creer.

Las quemaduras fueron graves. El SAME llegó horas después —alertado por vecinos que escucharon gritos— y la encontró en el piso, con lesiones múltiples y signos de tortura. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El móvil del ataque era claro: los delincuentes sabían que la anciana guardaba ahorros en su vivienda. Se llevaron ademas de unos pocos billetes, ajoyas, un televisor y otros efectos de valor.

Lo cierto es que el nivel de violencia desplegado contra una mujer de 88 años habla de una criminalidad deshumanizada, sin códigos, sin límites.

Baleado por una moto: el calvario en Monteverde

Pocas horas después, en la intersección de Monteverde y Chacra, otro vecino de Florencio Varela vivió su propia pesadilla. Eran las primeras horas de la noche. Un hombre de 48 años circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto enduro.

«Trataron de robarle la moto», describe el informe policial. El vecino se resistió. Intentó acelerar, esquivarlos. No lo dejaron. Uno de los motochorros sacó un arma de fuego y disparó. El proyectil impactó en la pierna izquierda del hombre, a la altura del gemelo.

La víctima cayó de la moto. Los delincuentes, en medio del caos, huyeron sin concretar el robo. Dejaron al hombre tirado en el asfalto, sangrando, pidiendo auxilio. Vecinos alertaron al SAME, que llegó minutos después y lo trasladó de urgencia al hospital. El pronóstico es reservado, aunque los médicos lograron estabilizarlo.

El método de los motochorros es conocido: trabajan en dupla, en motos robadas o con patentes adulteradas, generalmente enduro porque son rápidas y ágiles para escapar por calles de tierra. Atacan, disparan si hay resistencia, y se esfuman en el entramado de pasillos y callejones del conurbano.

Este caso suma otro herido de bala a las estadísticas de inseguridad de Florencio Varela. Y deja flotando la pregunta: ¿cuántos tiros más tienen que sonar antes de que haya una respuesta efectiva?

Otro robo violento

El tercer episodio ocurrió el domingo a las 18:30 horas en la zona de calles 1616, 1673 y 1681. Cuatro delincuentes armados ingresaron a una vivienda particular donde funciona un pequeño taller o comercio. Redujeron al propietario. Lo golpearon. Lo «disciplinaron», según el lenguaje policial que describe el sometimiento violento de la víctima.

El botín fue importante: dinero en efectivo, una camioneta Ford F-100, una soldadora eléctrica, un compresor de aire, un televisor Samsung de 55 pulgadas, un teléfono celular y otros efectos de valor. Los delincuentes se llevaron todo lo que pudieron cargar y subir a la camioneta robada.

El dueño de casa quedó golpeado, en estado de shock. El SAME lo asistió en el lugar. No requirió hospitalización, pero las secuelas psicológicas de un asalto así no desaparecen en semanas. «Te quedás con el miedo metido adentro», suele describir cualquier víctima de estos hechos.

Cuarto golpe: desvalijaron local de celulares

El último episodio de esta seguidilla criminal ocurrió anoche a las 23:30 horas en la intersección de Donato Álvarez y Monteverde. Cuatro masculinos armados ingresaron a un local de venta de celulares. Redujeron al personal que estaba trabajando. Y se llevaron «una cantidad de celulares» de alta gama que se encontraban en exhibición y en stock.

Los comerciantes de Florencio Varela vienen advirtiendo hace meses sobre el aumento exponencial de este tipo de robos. Los locales de telefonía celular son objetivos predilectos porque concentran mercadería de alto valor en espacios reducidos. Un teléfono de última generación puede valer entre 500 mil y un millón de pesos. Robar diez celulares es llevarse un botín de varios millones en pocos minutos.

El personal del local quedó traumatizado pero ileso físicamente. La Policía tomó las denuncias correspondientes. Pero las chances de recuperar los celulares son prácticamente nulas. En cuestión de horas, esos teléfonos estarán circulando en ferias clandestinas o desarmados para venta de repuestos.

El patrón que se repite

Cuatro hechos delictivos graves en menos de 24 horas. Al menos 14 delincuentes actuando con armas de fuego en distintos puntos del distrito. Víctimas golpeadas, quemadas, baleadas. Un botín que incluye billetes, vehículos, herramientas, tecnología.

El patrón es claro: bandas organizadas, armadas, que actúan con información previa, que no dudan en usar violencia extrema, que operan tanto de madrugada como en horario vespertino. Y que escapan sin mayores dificultades.

Florencio Varela, como gran parte del conurbano bonaerense, vive una crisis de inseguridad que los vecinos ya no saben cómo denunciar. Las redes sociales estallan con relatos de robos, asaltos, tiroteos. Los grupos de WhatsApp vecinales funcionan como sistemas de alerta temprana. Pero las soluciones estructurales no llegan.

Vecinos al límite

«Ya no se puede vivir así», resume Marta, vecina de la zona de Monteverde que pidió no dar su apellido. «Todos los días es lo mismo. Robos, tiros, gente lastimada. Uno sale a trabajar y no sabe si vuelve. O te roban en la calle, o te entran a la casa. Estamos indefensos».

La sensación de desamparo es generalizada. Los comerciantes evalúan cerrar más temprano o directamente bajar las persianas definitivamente. Las familias con adultos mayores viven con el terror de que les pase lo mismo que a la anciana de 88 años. Los motociclistas circulan mirando permanentemente por el espejo retrovisor, atentos a cualquier enduro que se les acerque.

«La Policía hace lo que puede, pero son pocos y los chorros son muchos», analiza un comerciante del centro de Florencio Varela. «Necesitamos un operativo grande, desbaratar las bandas, meterlos presos de verdad. Porque acá los agarran y a las dos semanas están otra vez en la calle».

El debate sobre la inseguridad vuelve a instalarse con toda su crudeza. ¿Es un problema de falta de recursos policiales? ¿De pobreza y exclusión? ¿De un sistema judicial que no condena? ¿De bandas cada vez más organizadas y violentas? Probablemente sea todo eso junto. Pero mientras se discuten las causas, las víctimas se acumulan.

La investigación en marcha

Fuentes policiales consultadas por Infosur confirmaron que se abrieron cuatro causas judiciales separadas por estos hechos. En todos los casos interviene la Fiscalía de turno correspondiente y la DDI de Florencio Varela.

Se están analizando cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los atacantes. También se rastrean las características de la camioneta Ford F-100 robada y se alertó a todas las comisarías sobre los celulares sustraídos del local.

Pero la realidad es que las posibilidades de detención son bajas. Los delincuentes se mueven rápido, cambian de zona, trabajan con logística preparada. Y el sistema penal, aunque logre identificarlos y capturarlos, muchas veces no alcanza para mantenerlos detenidos.

«Estamos trabajando intensamente en todos los casos», aseguraron desde la Policía Bonaerense. «Pero necesitamos la colaboración de los vecinos, que denuncien, que aporten datos, que no tengan miedo».

El miedo, sin embargo, es el estado emocional dominante en Florencio Varela después de estas últimas 24 horas. Miedo a abrir la puerta. Miedo a circular en moto. Miedo a tener algo de valor en casa. Miedo, en definitiva, a vivir.

