De Berazategui al podio nacional: el vecino que diseñó «Zombie Flip» y ganó el premio al Mejor Juego de Mesa de Argentina

Christian «Fish» Bernhardt, psicólogo y diseñador de juegos, se consagró campeón en los Premios Lúdicos Argentinos con un juego sobre zombies que arrasa en clubes y tiendas de todo el país. Del Barrio Marítimo a San Luis: la historia del creador que convirtió su pasión en un juego de mesa que todos quieren jugar.

BERAZATEGUI – Christian «Fish» Bernhardt levantó el trofeo con las dos manos. A su alrededor, decenas de diseñadores de juegos de mesa, editores y jugadores de todo el país aplaudían de pie. Era el sábado 8 de noviembre de 2025, en el 14º Encuentro Nacional de Juegos de Mesa celebrado en San Luis, y su juego «Zombie Flip» acababa de ser consagrado como el Mejor Juego de Mesa Argentino en la Categoría General de los Premios Lúdicos Argentinos, el reconocimiento más importante de la industria lúdica nacional.

Pero para llegar a ese escenario, Fish —como todos lo conocen— había recorrido un largo camino que empezó en las aulas de la Escuela Primaria N° 31 de Berazategui, pasó por los pasillos de la Secundaria Ernesto Sábato del Barrio Marítimo, y se consolidó en la Universidad Abierta Interamericana, donde se recibió de Licenciado en Psicología. Un trayecto que mezcló vocación terapéutica, pasión por los juegos y un talento natural para crear experiencias lúdicas que conectan a las personas.

El juego que conquistó a la comunidad lúdica argentina

«Zombie Flip» es una experiencia accesible, dinámica y entretenida que puede jugarse en familia, entre amigos o en clubes especializados. La mecánica es brillante en su simplicidad: los jugadores comparten el control de una misma ficha de zombie que se mueve sobre un tablero formado por cartas. En cada turno, alguien decide hacia dónde mover al muerto viviente y qué carta reclamar para sí.

El objetivo es asustar personajes, sumar puntos y —esto es lo más divertido— reunir «heladitos de cerebro», administrando cuidadosamente tanto lo que uno toma como lo que deja disponible para los demás jugadores. Es un juego de estrategia ligera, con componentes de decisión táctica, donde cada movimiento puede beneficiarte o regalarle la victoria a tu oponente.

Un premio que es el resultado de un año de votación colectiva

Los Premios Lúdicos Argentinos no son un galardón que se decide en una noche. Es un proceso que dura todo el año. Durante 2025, clubes de juegos, tiendas especializadas, organizaciones lúdicas y espacios de encuentro de todo el país probaron y discutieron todos los juegos editados durante 2024. Jugaron partidas, debatieron mecánicas, evaluaron experiencias. Y votaron.

Un jurado especializado acompañó el proceso, pero el peso de la decisión recayó fundamentalmente en la comunidad: los jugadores, los que abren las cajas, leen los reglamentos, mezclan las cartas y se sientan a compartir horas de juego. Esa comunidad eligió a «Zombie Flip» como el mejor de la Categoría General.

Mejor Juego de Mesa Argentino por «Zombie Flip» en los Premios Lúdicos Argentinos 2025.

De la psicología al diseño de juegos: una vocación que se encontró

Christian «Fish» Bernhardt no nació diseñando juegos. Nació jugando, como cualquier chico. Pero la pasión por los juegos de mesa modernos llegó más tarde, cuando descubrió que existía un universo mucho más allá del clásico «TEG» o el «Estanciero» que jugaba de chico.

Mientras cursaba la carrera de Psicología en la Universidad Abierta Interamericana de Berazategui, Christian participó de proyectos universitarios innovadores. Uno de ellos, coordinado por la profesora Patricia Díaz, eran las salas de juegos terapéuticas comunitarias, espacios donde se desarrollaban estrategias de abordaje terapéutico a través del juego.

Ahí descubrió algo fundamental: el juego es una herramienta de vínculo, de expresión emocional, de desarrollo cognitivo. «

«Día de Playa»: el primer juego publicado

Antes de «Zombie Flip», Christian ya había publicado su primer juego: «Día de Playa», editado en 2022 por Pulga Escapista, editorial creada y dirigida por Julián Vecchione. El arte es de Fernando Carmona y el diseño gráfico de Munir Ots.

«Día de Playa» es un juego en formato «billetera» —una caja pequeña del tamaño de una billetera, fácil de transportar— que recrea la experiencia de las clásicas vacaciones en la costa argentina. Fue uno de los primeros productos argentinos en este formato compacto, diseñado para llevarlo a cualquier lado: a la plaza, a la playa, a una reunión familiar.

El juego tuvo buena recepción y le abrió puertas en la industria. Desde entonces, Christian comenzó a colaborar con diversas editoriales del país, diseñando juegos, testeando prototipos, asesorando en mecánicas.

Desde 2022, Fish integra el staff de Akataka, una tienda especializada en juegos de mesa modernos ubicada en Hudson, partido de Berazategui.

«Berazategui Territorio Zombie»: el juego de rol local que va al mundo

Como si «Zombie Flip» no fuera suficiente, en octubre de 2024 —el mismo año en que se publicó su juego de mesa premiado—, Christian presentó otro proyecto ambicioso: «Berazategui Territorio Zombie», un juego de rol basado en la historieta homónima.

El juego fue diseñado junto a Juan «Elvis» Pereyra y editado por EdiBer, la editorial del municipio de Berazategui. La presentación oficial se realizó en la 17° Edición de Librarte, la Feria del Libro de Berazategui.

«Berazategui Territorio Zombie» propone una experiencia narrativa donde los jugadores interpretan personajes que sobreviven en un Berazategui post-apocalíptico invadido por zombies. Las calles reales del municipio, los barrios, los lugares conocidos, todo es parte del escenario del juego.

El proyecto tuvo un reconocimiento local e internacional extraordinario. Y hay posibilidades concretas de que sea editado en otros países durante 2026, llevando el nombre de Berazategui a mesas de juego de todo el mundo.

De Berazategui para el país

El premio a «Zombie Flip» no es solo un reconocimiento individual. Es la confirmación de que desde el conurbano bonaerense, desde Berazategui, se puede crear contenido lúdico de calidad que compita a nivel nacional e internacional.

El próximo desafío es que «Zombie Flip» cruce las fronteras. Hay conversaciones con distribuidores de otros países latinoamericanos interesados en el juego. Y también sueños de una expansión, de nuevas versiones, de llevar a ese zombie adorable a nuevas mesas y nuevos jugadores.

Mientras tanto, en Akataka, en Hudson, Fish sigue atendiendo la tienda, jugando con los clientes, probando prototipos. Y cada vez que alguien compra una caja de «Zombie Flip», sonríe con ese orgullo silencioso de quien convirtió una idea en un juego, y ese juego en el mejor del país.

Desde el Barrio Marítimo de Berazategui hasta el podio de los Premios Lúdicos Argentinos en San Luis. La historia de Christian «Fish» Bernhardt recién empieza. Y promete muchas partidas más.