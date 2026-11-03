Policiales

Choque entre un camión y un micro escolar en la Ruta 53, en El Alpino

By: Redaccion

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El accidente ocurrió en el cruce de la Ruta 53 y la calle 1348, en Florencio Varela. El colectivo no transportaba estudiantes. El conductor y la celadora fueron trasladados al hospital.

Un camión y un micro escolar protagonizaron un choque este martes en la zona de El Alpino, en Florencio Varela. El accidente ocurrió en la intersección de la Ruta 53 y la calle 1348, donde trabajan agentes de la Guardia Comunal y personal del sistema de emergencias.

Según la información preliminar, el micro escolar no llevaba estudiantes al momento del impacto. Sin embargo, como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo y la celadora debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar intervienen los equipos de emergencia y prevención para asistir a las personas involucradas y trabajar en el operativo.

La noticia está en desarrollo. InfoSur ampliará la información a medida que se conozcan nuevos detalles sobre el accidente y el estado de salud de los trasladados.

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