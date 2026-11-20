Un cerebro 3D en hospital El Cruce Varela ayuda a planificar cirugías de epilepsia con más precisión. Se llama NViES, lo desarrolló un equipo del CONICET y la UNLP y ya se usó en la evaluación prequirúrgica de ocho pacientes del hospital de Florencio Varela. El proyecto ganó este año el Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, con 13 millones de pesos.

Antes de abrir un cerebro, hay que saber dónde mirar. En las epilepsias que no ceden con medicación, que son cerca del 30% de los casos, la cirugía puede ser la única salida, y de su precisión depende todo lo demás. Para ubicar el origen de las crisis, los médicos implantan electrodos dentro del cráneo, registran la actividad y estimulan zonas con pequeñas corrientes. El método funciona, pero no permite ver con exactitud qué áreas se están activando. Algunas regiones pueden quedar sin explorar.

NViES combina imágenes del paciente para mostrar qué zonas del cerebro se activan con cada electrodo.

Esa zona ciega es la que busca iluminar NViES. El software toma las resonancias y tomografías de cada paciente, arma un modelo en 3D de su cerebro con los electrodos ya implantados y muestra qué regiones se activan con cada combinación. “Permite combinar electrodos que hoy no se usan juntos para llegar a regiones que quedarían inexploradas, sin implantar electrodos nuevos ni sumar riesgo”, explicó Mariano Fernández Corazza, investigador del CONICET y director del proyecto, en la comunicación del organismo.

El desarrollo nació en el LEICI (CONICET y UNLP) y en la unidad ENyS, que une al CONICET con la UNAJ y el Hospital El Cruce Varela. Participan además las ingenieras biomédicas Valentina Lobos Casco y Elena Irurueta, y Santiago Collavini, del hospital, que funciona como nexo con los médicos.

El equipo apunta a estudios más precisos y cortos, menos días de internación y cirugías más seguras. Los próximos pasos son validar el software, sumar centros en el país y buscar la aprobación de los entes regulatorios. NViES sigue siendo un prototipo en etapa de validación clínica.

Esta historia y otras tres, entre ellas el reclamo de los Herrera y el operativo contra el abuso infantil, están en la edición impresa de Infosur, exclusiva para la comunidad de aportantes.

Fuente: CONICET.