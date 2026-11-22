El evento se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en Baradero, provincia de Buenos Aires. Reunirá por primera vez en un mismo espacio a toda la cadena de valor de la vida al aire libre.

Bajo el lema «Una comunidad, muchos caminos, un solo propósito», se anuncia el lanzamiento oficial de la Primera EXPO CAMPAMENTOS ARGENTINA, una iniciativa pionera organizada por H’ACHE Media Lab (@hachemedialab) que busca profesionalizar, conectar y potenciar a todos los actores vinculados a las experiencias educativas y recreativas en contacto con la naturaleza.

La cita tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Centro de Retiros y Albergue Hogar Germán Frers (Ruta 41 y Juan XXIII, Baradero, Buenos Aires), un predio estratégico ideal para vivir la experiencia del campamento en primera persona.

Un punto de encuentro integral para el sector

Diseñada en un formato dinámico que combina congreso y exposición, la Expo Campamentos Argentina, nace con el objetivo de reunir por primera vez en un solo lugar a más de 40 plantas campamentiles y recreativas, desarrolladores de programas pedagógicos, empresas de transporte, agencias de turismo estudiantil, aseguradoras especializadas, instituciones educativas y a entre 1.500 y 5.000 directivos de colegios, docentes, líderes scouts y referentes outdoor.

Durante las tres jornadas, los asistentes y expositores podrán recorrer y participar de distintos espacios pensados para el intercambio profesional y la generación de negocios:

– Plaza de equipamiento: exhibición de marcas líderes y proveedores de la industria outdoor y campamentil.

– Auditorio: charlas, paneles de expertos y capacitación sobre pedagogía, seguridad y gestión institucional.

– Villa de acampe: un espacio vivencial dentro del predio para experimentar las propuestas en el terreno (plantas de campamentos, recreativas y parques de aventura).

– Rondas de networking: instancias diseñadas para generar alianzas estratégicas y abrir nuevos canales comerciales.

Con una fuerte impronta federal, el encuentro apunta a consolidarse como el evento de referencia anual para instituciones educativas, clubes, organizadores de eventos al aire libre y empresas del sector turístico y recreativo de todo el país.

Contacto:

-Primera EXPO CAMPAMENTOS ARGENTINA – 12, 13 y 14 de marzo de 2027

– Centro de Retiros y Albergue Hogar Germán Frers (Ruta 41 y Juan XXIII, Baradero, Provincia de Buenos Aires).

– Organiza: H’ACHE Media Lab (@hachemedialab).

Instagram oficial: @expocampamentosargentina

🌐 Visitá nuestra web: https://www.expocampamentosargentina.com.ar/

Prensa, Comunicación y Acreditaciones: Alejandra HerreraCelular / WhatsApp: +54 9 11 2846-7553 Comercial, Expositores y Patrocinios: Lucas StephanCelular / WhatsApp: +54 9 11 5493-7086