Triple crimen de Florencio Varela: ofrecen $50 millones por los cinco prófugos

El Gobierno nacional estableció una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco hombres buscados por la Justicia en la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el triple crimen de Florencio Varela. Las capturas tienen alcance nacional e internacional y la investigación apunta a una organización vinculada con el narcotráfico.

La búsqueda de los responsables del triple crimen de Florencio Varela vuelve a tener un nuevo capítulo. El Gobierno nacional ofreció una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos vinculados con la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

La medida, establecida mediante la Resolución 1126/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y publicada en el Boletín Oficial, contempla un total de $50 millones para quienes aporten información que permita localizar a los cinco hombres buscados.

La decisión responde a un requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. El objetivo es obtener datos que permitan avanzar con las detenciones y hacer efectiva la búsqueda de los sospechosos.

Quiénes son los cinco prófugos del triple crimen de Florencio Varela

Los hombres por los que se ofrece la recompensa son:

Manuel David Valverde Rodríguez.

David Gustavo Morales Huamani.

Alex Roger Ydone Castillo.

Kevin Manuel Valverde Urtecho.

Abel Josuel Taya Humpire.

Cada uno tiene una recompensa individual de $10 millones. Las órdenes de captura fueron emitidas en distintos momentos: tres de los sospechosos comenzaron a ser buscados en octubre de 2025, mientras que para los otros dos se dispusieron órdenes de captura nacionales e internacionales en septiembre de 2026.

De acuerdo con la investigación judicial, los buscados estarían vinculados con una organización criminal dedicada al narcotráfico, con operaciones en la provincia de Buenos Aires, Salta y países limítrofes.

El Ministerio de Seguridad de Nación lanzó una recompensa de 50 millones de pesos por los 5 prófugos en la causa por el triple crimen de Florencio Varela.

Cómo aportar información sobre los prófugos

Quienes cuenten con información que pueda contribuir a localizar a los cinco hombres pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.

El beneficio está destinado a quienes aporten datos útiles para concretar las capturas y no hayan participado en los delitos investigados.

La información será recibida bajo las condiciones de confidencialidad previstas por el programa.

Triple crimen de Florencio Varela: qué pasó con Brenda, Morena y Lara

El caso se remonta al 19 de septiembre de 2025, cuando Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez. Las jóvenes habían comunicado a sus familiares que asistirían a una fiesta en la que recibirían 300 dólares cada una.

Según la reconstrucción de la investigación, fueron trasladadas desde La Matanza hasta Florencio Varela en una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Cinco días después, el 24 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda. Las autopsias determinaron que las víctimas habían sufrido golpes y torturas antes de ser asesinadas.

Desde entonces, la causa avanzó sobre distintos sospechosos y posibles integrantes de la estructura criminal. Cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva, mientras que una mujer recuperó la libertad por falta de mérito.

Ahora, con una recompensa que alcanza los $50 millones, el Gobierno nacional busca obtener información que permita localizar a los cinco hombres que continúan prófugos.