Habitantes del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela, advirtieron por la llegada de cartas documento con amenazas de corte por deudas superiores a los $325.000, dirigidas a «Sr. Ocupante» y con datos postales erróneos, en una zona donde reclaman por la histórica falta de suministro.

Florencio Varela. — Un fuerte malestar se desató entre los vecinos del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela, tras la masiva llegada de cartas documento de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en las que se intima al pago de deudas millonarias bajo advertencia de restringir el suministro en un plazo de 15 días.

La situación cobró notoriedad pública luego de que habitantes de la zona difundieran en el grupo comunitario de Facebook «Reclamos Varelenses» las notificaciones recibidas a través de un correo privado. En uno de los casos expuestos, la misiva reclama una deuda original de $325.672,87 más recargos e intereses, intimando a regularizar la situación para evitar la «restricción del servicio» en un inmueble ubicado sobre la calle Dinamarca.

Sin embargo, el reclamo vecinal —que rápidamente cosechó decenas de comentarios de adhesión en la red social— apunta a dos frentes: la deficiente prestación del servicio en el barrio y las llamativas irregularidades en los datos de envío. «Vergüenza. Llega notificación de que nos van a cortar el agua en barrio Santa Rosa, donde sale agua tres veces al año, solo en invierno», cuestionó una vecina al compartir las imágenes de la carta documento en Reclamos Varelenses.

Además, los frentistas señalaron inconsistencias en la confección de los formularios que encendieron las alarmas ante posibles maniobras irregulares o errores de catastro:

Destinatario genérico: Las cartas no llevan el nombre del titular del servicio, sino que están dirigidas de manera genérica a «Sr. Ocupante».

Las cartas no llevan el nombre del titular del servicio, sino que están dirigidas de manera genérica a «Sr. Ocupante». Código postal erróneo: Consignan el código postal 1867 (correspondiente a otras localidades de la región) en lugar del 1888 de Florencio Varela.

Consignan el código postal (correspondiente a otras localidades de la región) en lugar del de Florencio Varela. Numeración inexacta: Varios vecinos advirtieron que las alturas catastrales indicadas no coinciden con las de sus viviendas reales.