Florencio Varela. — Con una convocatoria que reunirá a pastores, ministros y representantes de cientos de congregaciones locales, la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas (FICE) de Florencio Varela realizará el acto oficial de clausura por su 40º aniversario institucional. El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 14 de diciembre, a partir de las 19:00, en la Quinta Doña Ana, ubicada en las calles 1356 y 1311, en el barrio El Alpino.

La jornada marcará el cierre de un año de actividades conmemorativas al cumplirse cuatro décadas de la consolidación formal de la entidad, ocurrida el 20 de junio de 1986. Según informaron desde la organización a Infosur, el programa comenzará con las acreditaciones a las 19:00, continuará con un Culto Solemne de Acción de Gracias a las 19:30 y culminará con la tradicional Cena Anual de Pastores prevista para las 22:00. Durante la ceremonia también se celebrará la Cena del Señor, se reconocerá a nuevos ministros y se renovarán credenciales ministeriales.

Cuatro décadas de historia y trabajo comunitario de las iglesias evangélicas en Varela

Los orígenes de la federación se remontan a noviembre de 1983, cuando un grupo de referentes locales encabezados por el pastor Ricardo Ayala —junto a líderes como Héctor Garro, César Ovejero, Juan Marcili, Víctor Alesandroni, Simón Correa y Martín Álvarez, actual presidente de la entidad— impulsó la creación del Consejo de Pastores de Florencio Varela para promover la unidad entre las distintas vertientes evangélicas. Aquel proceso desembocó en junio de 1986 en la unión fundacional de 72 de las 76 iglesias que funcionaban entonces en el distrito.

Actualmente, la FICE —reconocida como Entidad de Bien Público municipal e inscripta en el Registro Nacional de Cultos— nuclea a más de 250 iglesias de las aproximadamente 300 congregaciones que desarrollan su labor en Florencio Varela, además de contar con vínculos fraternales en distintas provincias argentinas y países de América y Europa.

Más allá de su agenda espiritual y educativa —que incluye celebraciones tradicionales como el Mes de la Biblia en septiembre y el Día de la Iglesia Evangélica cada 31 de octubre en inmediaciones de la estación ferroviaria—, la institución destacó su rol de contención social en los barrios varelenses. Durante la pandemia y en distintos momentos de emergencia, las congregaciones articularon redes de asistencia alimentaria y ayuda humanitaria sostenidas con aportes propios de las comunidades, además de participar en misiones solidarias ante catástrofes naturales en el país y en el exterior.

De cara a la celebración del próximo 14 de diciembre, desde la comisión directiva presidida por el reverendo Martín Francisco Álvarez remarcaron que el encuentro buscará renovar el compromiso de fraternidad, formación ministerial y servicio comunitario construido a lo largo de los últimos cuarenta años en el distrito.