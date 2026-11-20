Una discusión entre dos jóvenes derivó en un violento ataque en la calle 14. Lautaro Araujo, de 21 años, murió en el Hospital Evita Pueblo pese a ser operado de urgencia. Un hombre de 25 años fue detenido como presunto autor del homicidio.

Una pelea entre dos jóvenes terminó de la peor manera en Berazategui. Lautaro Araujo, de 21 años, conocido en el barrio como «Polaquito», murió después de recibir múltiples heridas cortantes durante un violento episodio ocurrido este jueves 19 de noviembre. Por el crimen fue detenido Rodrigo Pallero, de 25 años, señalado por los investigadores como el presunto autor del ataque.

El hecho se produjo en la calle 14, casi 127, hasta donde llegó personal policial luego de recibir un llamado al 911. Al arribar, los efectivos encontraron a Araujo gravemente herido, con lesiones provocadas por un elemento cortante.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, el joven falleció como consecuencia de las heridas.

Una discusión que terminó en homicidio en Berazategui

Las primeras averiguaciones apuntaron a una discusión que la víctima habría mantenido momentos antes con Pallero. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el enfrentamiento habría escalado hasta convertirse en un ataque con un arma blanca.

En el marco de las tareas investigativas, los efectivos localizaron una motocicleta Honda de color blanco que presentaba manchas de sangre. A partir de ese hallazgo y de la reconstrucción de parte del recorrido, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

La pesquisa avanzó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui, que dispuso la detención de Pallero, de 25 años, acusado de haber cometido el homicidio.

El detenido y la investigación judicial

Tanto la víctima como el hombre detenido tendrían antecedentes penales, un dato que también forma parte de la información reunida en torno al episodio.

Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre las circunstancias del enfrentamiento, determinar cómo se produjo el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de Berazategui.