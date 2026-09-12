La fórmula china para volver a nacer

Beijing amplió su seguro de maternidad para intentar revertir la caída de la natalidad. Alcanza a 260 millones de personas, con una cobertura que va desde el embarazo hasta los primeros cuidados infantiles. Un dato clave: sumaron a los trabajadores flexibles que estaban fuera del sistema.

Por Fernando Capotondo

La juventud china considera el matrimonio como una opción, no como una obligación, y siente que las cuestiones económicas condicionan cada vez más las posibilidades de tener hijos, según revela una encuesta del Instituto de Investigación de Población de la Universidad de Pekín. El diagnóstico no parece demasiado distinto al de la mayoría de los países donde la natalidad viene cayendo desde hace años. Lo que cambia, en este caso puntual, es la respuesta del gobierno chino.

La República Popular China amplió en los últimos días su seguro de maternidad con una batería de medidas destinadas a fomentar los nacimientos a nivel nacional. “Todo está orientado a aliviar la carga económica de las familias”, explicó Wang Wenjun, subdirectora de la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSA), al anunciar la noticia.

Según datos oficiales de los primeros siete meses de 2026, el fondo del seguro de maternidad había desembolsado 78.420 millones de yuanes (unos US$11.600 millones) para cubrir 25,56 millones de casos. De ese monto, US$8.990 millones correspondieron a subsidios destinados a compensar los ingresos durante las licencias, una ayuda que en la actualidad se otorga sin intermediarios a las beneficiarias.

La cobertura pasó de concentrarse en el parto a abarcar desde los controles prenatales hasta los primeros cuidados del recién nacido. El paquete incluye subvenciones, reembolsos médicos y servicios de guardería a precios accesibles. En más de 300 zonas de 28 provincias ya fueron eliminados los pagos directos por parto hospitalario. Los tratamientos de reproducción asistida también entraron al sistema y los procedimientos para aliviar el dolor durante el parto comenzaron a ser reconocidos en todo el país, informó la agencia de noticias Xinhua.

Los tratamientos especializados y el cuidado intensivo neonatal forman parte de la asistencia financiera que otorga el sistema de salud maternal.

El nuevo sistema beneficia a unos 260 millones de personas, después del reconocimiento de los denominados trabajadores flexibles que estaban fuera del sistema. La decisión fue de un pragmatismo no menor, teniendo en cuenta que ese universo de repartidores de Meituan, conductores de Didi y profesionales independientes representa nada menos que el 44% de la fuerza laboral, según el Centro de Investigación sobre Nuevas Formas de Empleo de China.

La ampliación del seguro de maternidad llegó en medio de una presión demográfica cada vez más compleja. En 2025 se registraron apenas 7,92 millones de nacimientos, la peor marca desde la revolución de 1949. La tasa de natalidad cayó a 5,63 por cada 1.000 habitantes y la población se redujo en 3,39 millones de personas. Ya van cuatro años de descensos, en paralelo a un envejecimiento de la población que parece imparable: para 2035 proyectan que haya un jubilado por cada dos trabajadores activos, cuando hace 20 años la relación era de uno cada diez.

En este contexto, no se necesitan demasiadas explicaciones para entender por qué la construcción de una “sociedad favorable a la natalidad” se convirtió en uno de los ejes prioritarios del XV Plan Quinquenal, la hoja de ruta china para el período 2026-2030.

Reformas al seguro de maternidad buscan reducir la carga económica de la crianza y estimular la tasa de natalidad en China.

Ni comprometido, ni casado, ni nada

El economista Li Xunlei, de la firma Zhongtai International, proyecta que China podría caer por debajo de los 1.400 millones de habitantes en 2027 y llegar a los 1.300 millones hacia 2039. Se trata de un fenómeno que adquiere otra dimensión en tiempos de relativa tranquilidad, sin guerras mundiales de por medio: por primera vez en la historia contemporánea, la población se achica porque una generación elige no tener hijos.

En efecto, el sociólogo Wang Feng, de la Universidad de California (Irvine), considera que gran parte de la juventud urbana siente que la maternidad/paternidad no es el camino principal hacia la realización personal. «El sistema exige sacrificios que esta generación no está dispuesta a hacer a costa de su calidad de vida», sostiene el académico.

Esta tendencia también aparece en las encuestas.

Un sondeo de la consultora Zhaopin revela que el 47% de las jóvenes de la Generación Z no está dispuesta a tener hijos. El informe detectó una fuerte brecha de género. El 68,8% de las consultadas sostiene que la gestación y el cuidado infantil son una carga que recae sobre ellas y frena su carrera, mientras solo el 26,7% de los varones comparte esa mirada.

Otro estudio, publicado en la revista Ciencias Sociales de Ningxia, consultó a 29.489 estudiantes universitarios solteros de todo el país. Allí aparece un dato todavía más amplio: el 40,9% prefiere no establecer relaciones de pareja y el 43,5% no quiere tener hijos. El economista Yi Fuxian, de la Universidad de Wisconsin-Madison, naturaliza esta tendencia “como una gran roca rodando cuesta abajo” y señala entre sus posibles causas la política de hijo único que estuvo vigente durante décadas en China.

Además de los gastos médicos, la prestación por maternidad incluye el pago de subsidios durante la licencia laboral.

Sociólogos y analistas también coinciden en que el alto costo de la vivienda, la presión por la educación de los hijos y la inestabilidad laboral convirtieron el proyecto de tener hijos en un lujo que muchos no pueden afrontar. Ante este escenario, y más allá de la ampliación del seguro de maternidad, unos 25 millones de bebés y niños recibieron un módico subsidio anual de US$532 para cuidados, al tiempo que alrededor de 24 millones de chicos quedaron exentos de las cuotas correspondientes al último año del jardín de infantes. Para financiar estas medidas, el Ministerio de Hacienda destinó US$14.775 millones, un 10,6% más que en 2025.

Tener un hijo sigue siendo una determinación personal, o bien familiar. Lo que cambia es cuánto se pagará por hacerlo. El nuevo esquema amplía la protección desde el embarazo, incorpora tratamientos, reduce gastos médicos y suma a cientos de millones de trabajadores que, hasta hace poco, estaban fuera del sistema. Habrá que esperar para saber si todo eso alcanza para revertir la crisis de natalidad que desvela a China.