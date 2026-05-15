Centurión rompió el silencio, la 148 no levanta y el ajuste llegó a los hospitales: la semana de Florencio Varela en Infosur

La semana que termina en Florencio Varela dejó para Infosur tres temas que se superponen y que definen el clima del distrito: un excomisario que rompió el silencio desde la cárcel con el juicio oral a la vista, una línea de colectivos que no logra estabilizarse después de meses de crisis y un sistema de salud que siente el peso del ajuste nacional justo cuando más lo necesitan los vecinos.

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Centurión rompió el silencio: ¿táctica o desesperación?

Casi cuatro años después de que Lautaro Morello apareciera muerto y Lucas Escalante desapareciera en Florencio Varela, el excomisario Francisco Centurión eligió romper el silencio. Lo hizo el sábado pasado desde la unidad carcelaria donde está detenido, en una comunicación de poco más de veinte minutos con un programa de radio afín a su causa.

No aportó elementos nuevos. Negó conocer a las víctimas, acusó al fiscal de armar una causa en su contra y cuestionó la legitimidad de los jueces intervinientes. Lo que no explicó es por qué, con todo eso, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló su liberación en casi tres años, y por qué el proceso sigue en pie con elevación a juicio oral ya firme.

En el entorno judicial del caso, las declaraciones no fueron leídas como un arrebato. El juicio se acerca y la posibilidad de que se realice con jurado popular convierte la construcción del relato público en una herramienta tan importante como los alegatos en sala. Ante ciudadanos que no conocen los detalles técnicos del expediente, una narrativa de víctima puede rendir más que ante jueces profesionales.

El debate oral estaba previsto para el 14 de abril y no comenzó. Es la sexta audiencia preliminar caída. Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Las familias de Lautaro y Lucas siguen esperando.

La 148 no levanta

El regreso de la Línea 148 había sido presentado como el final de un conflicto que durante casi cinco meses dejó sin servicio a miles de pasajeros del sur del conurbano. La empresa El Nuevo Halcón había colapsado y una nueva operadora tomó el relevo. Once días después, la línea volvió a colapsar.

Colectivos averiados el mismo día de la reactivación, unidades varadas en pleno recorrido, choferes y pasajeros empujando micros en las cabeceras. Y detrás de escena, un conflicto laboral que escaló hasta el envío de alrededor de 50 telegramas de despido a trabajadores y delegados gremiales. El cuerpo de delegados denunció maltrato, precariedad y una ofensiva contra representantes sindicales. La empresa habría intentado además impulsar retiros voluntarios forzosos.

El Gobierno nacional intervino y dictó la conciliación obligatoria por quince días a través de la Secretaría de Trabajo. La medida obliga a reincorporar a los despedidos y exige a la Unión Tranviarios Automotor suspender cualquier medida de fuerza. Pero la desconfianza sigue intacta.

El conflicto llega en el peor momento para el bolsillo de los usuarios. Según el último informe del Indec, el transporte fue el rubro que más aumentó en abril con una suba del 4,4%, muy por encima de la inflación general del 2,6%. En la comparación interanual, el rubro acumula un incremento del 39,9%. En las paradas del sur bonaerense, la ecuación es cruel: viajar cuesta más y el servicio funciona menos.

El ajuste llegó a los hospitales

El martes de la semana que viene, el gobernador Axel Kicillof recibirá a los intendentes bonaerenses en la Casa de Gobierno de La Plata para poner sobre la mesa el impacto del ajuste nacional en el sistema de salud. El intendente Andrés Watson será parte de esa reunión.

Los números que la Provincia llevará a la mesa son difíciles de ignorar. La demanda en hospitales públicos bonaerenses creció un 30 por ciento en el último período, impulsada en parte por la caída de coberturas privadas. El sistema recibe más pacientes con menos recursos.

Entre los puntos del encuentro figuran las consecuencias del desfinanciamiento de programas nacionales, la falta de medicamentos y la escasez de vacunas que el gobierno nacional debería proveer y que no están llegando. Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ya calificaron de criminal el fin del plan Remediar y lanzaron un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses para intentar cubrir el bache.

Al cierre de la reunión se firmará un acta acuerdo con la que los municipios expresarán una posición común y reclamarán la restitución de programas y recursos. Es la misma estrategia que los intendentes ya aplicaron frente a las carteras de Luis Caputo y Sandra Pettovello: construir un documento conjunto que dé peso institucional al reclamo.

Para los varelenses que hoy esperan turno en un centro de salud, que buscan un medicamento que no está o que no recibieron la vacuna del calendario, lo que se decida en La Plata el martes no es política: es concreto.