Una semana que sacudió a Varela | Infosur impreso 8 de mayo

La edición impresa de Infosur de este viernes abre con el escándalo policial que sacude a Florencio Varela: en menos de un mes cayeron comisarios, jefes de calle y el titular de la Policía Científica, en una trama que la Justicia y Asuntos Internos siguen desenredando. También en tapa, el reclamo desgarrador de la familia de Paloma Gallardo, que hubiera cumplido 18 años este miércoles y lleva 462 días esperando que alguien sea detenido por su crimen.

En esta edición también: la CGT regional de Varela, Berazategui y Quilmes y el sindicato nodocente de la UNAJ convocan a la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof.

El Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del Ejecutivo y rechazó el ajuste universitario en una sesión con homenaje a Evita y cruces con la oposición libertaria. Y la concejala Karina Macedo rompió el silencio: denuncia presiones, amenazas y corrupción en el SAE, y responsabiliza directamente a Javier Serra.

Además: el Varela Matsuri vuelve este domingo, dos atletas varelenses van al nacional en Entre Ríos, Watson se reunió con la Iglesia y los intendentes del GBA para hablar de la crisis social, el lanzamiento del colectivo Memoria Verdad y Justicia Varela en la UNAJ, el cruce televisivo por el triple crimen y la Corte Suprema que frenó al Gobierno en la causa por la reforma laboral.

Hacé click en el flipbook y leé la edición completa página por página.