De tapa

Una semana que sacudió a Varela | Infosur impreso 8 de mayo

By: Redaccion

Date:

La edición impresa de Infosur de este viernes abre con el escándalo policial que sacude a Florencio Varela: en menos de un mes cayeron comisarios, jefes de calle y el titular de la Policía Científica, en una trama que la Justicia y Asuntos Internos siguen desenredando. También en tapa, el reclamo desgarrador de la familia de Paloma Gallardo, que hubiera cumplido 18 años este miércoles y lleva 462 días esperando que alguien sea detenido por su crimen.

En esta edición también: la CGT regional de Varela, Berazategui y Quilmes y el sindicato nodocente de la UNAJ convocan a la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof.

El Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del Ejecutivo y rechazó el ajuste universitario en una sesión con homenaje a Evita y cruces con la oposición libertaria. Y la concejala Karina Macedo rompió el silencio: denuncia presiones, amenazas y corrupción en el SAE, y responsabiliza directamente a Javier Serra.

Además: el Varela Matsuri vuelve este domingo, dos atletas varelenses van al nacional en Entre Ríos, Watson se reunió con la Iglesia y los intendentes del GBA para hablar de la crisis social, el lanzamiento del colectivo Memoria Verdad y Justicia Varela en la UNAJ, el cruce televisivo por el triple crimen y la Corte Suprema que frenó al Gobierno en la causa por la reforma laboral.

Hacé click en el flipbook y leé la edición completa página por página.

Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano

Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Artículo anterior
La CGT regional salió en defensa de la UNAJ y confirmó su apoyo a la marcha del 12 de mayo
Artículo siguiente
El hilo de la IA china no se corta por lo más delgado
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

El hilo de la IA china no se corta por lo más delgado

Redaccion -
El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, el Silicon Valley...

La CGT regional salió en defensa de la UNAJ y confirmó su apoyo a la marcha del 12 de mayo

Redaccion -
La CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela realizó...

El segundo de Argañaraz en la Cuarta de Bosques ahora comanda las patrullas de Varela: el dato que nadie había publicado

Redaccion -
En medio de una crisis sin precedentes en la...

Varela: ahora detienen al jefe de Científica y crece el escándalo policial

Redaccion -
La crisis en la Policía de la Provincia de...