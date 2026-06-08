Explotó una caldera en la Escuela Secundaria N° 20 de Florencio Varela

Una caldera explotó esta mañana en la Escuela N° 20 de Florencio Varela, ubicada en la esquina de Suipacha y Combate de los Pozos, mientras había alumnos en el establecimiento. De inmediato se movilizaron bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad, que procedieron a evacuar el colegio. Todos los alumnos fueron retirados del edificio sin que se registraran heridos.

Según pudo saber Infosur, la directora del establecimiento informó a los efectivos que durante la semana pasada se habían realizado tareas de reparación en el sistema de calderas de la escuela. Esta mañana, una de ellas explotó.

Los equipos de emergencia procedieron a cerrar las llaves de gas para eliminar todo riesgo, en espera de que personal del Consejo Escolar realice las reparaciones necesarias. No se registraron heridos.

La segunda explosión de una caldera escolar en pocos días

No es un hecho aislado. A fines de mayo, un principio de incendio en la Escuela Técnica N° 1 de Bosques obligó a evacuar a los alumnos en una situación de características similares: las calderas también habían sido intervenidas por personal del Consejo Escolar antes del incidente.

Dos escuelas. Dos incidentes. Menos de dos semanas. En los dos casos, trabajos previos en el sistema de calderas. En los dos casos, chicos adentro cuando ocurrió el problema.

La pregunta que el Consejo Escolar de Florencio Varela todavía no respondió es sencilla: ¿quién controla que las intervenciones en los sistemas de gas de las escuelas del distrito sean seguras antes de que los alumnos vuelvan a las aulas?

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