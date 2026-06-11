AL GRAN INDIO SOLARI

Hay despedidas que revelan más sobre un país que cualquier elección, porque muestran sin maquillaje dónde habita la verdadera identidad colectiva. La del Indio Solari es una de ellas.

Capitán Cianuro

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Miles de personas movilizadas por la necesidad de despedir a un artista dejan una imagen que debería interpelar a toda la dirigencia argentina: un hombre que jamás ocupó un cargo público, que nunca administró un presupuesto estatal y que construyó toda su influencia al margen de las estructuras tradicionales de poder genera una conmoción popular que la mayoría de los dirigentes difícilmente podría provocar. Y no se trata solamente de la muerte de un músico. Se trata de la demostración de que existen formas de representación mucho más profundas que las que ofrecen la política profesional y los aparatos partidarios.

Durante años, el Indio fue la voz de una Argentina que rara vez encuentra espacio en los discursos oficiales. Sus canciones acompañaron generaciones enteras, atravesaron gobiernos, crisis económicas, frustraciones colectivas y cambios de época sin perder vigencia. Mientras los dirigentes construyen liderazgos que suelen durar lo que dura un mandato o una coyuntura favorable, él construyó pertenencia. Mientras la política administra adhesiones temporales, el Indio generó identidad. Esa diferencia es la que explica por qué hoy una multitud lo despide con una emoción que trasciende lo artístico y se convierte en un hecho social y cultural de enorme magnitud.

Lo verdaderamente significativo es que esta escena deja expuesta una distancia cada vez más profunda entre el país real y el país oficial. De un lado aparece una dirigencia atrapada en cálculos electorales, disputas internas y estrategias de comunicación. Del otro, una sociedad que sigue encontrando sus referencias más genuinas lejos de las estructuras de poder. La política suele invocar al pueblo de manera permanente, pero pocas veces parece comprenderlo. Habla en su nombre, promete interpretarlo, asegura representarlo, pero luego se sorprende cuando descubre que las emociones colectivas circulan por caminos completamente distintos a los que marcan las agendas institucionales.

Por eso la despedida del Indio tiene una dimensión inevitablemente política aunque no sea partidaria. Porque recuerda una verdad que el poder suele olvidar: los pueblos no se movilizan solamente por intereses materiales. También se movilizan por símbolos, por afectos, por memorias compartidas y por la necesidad de sentirse parte de una historia común. Allí reside una fuerza que ninguna encuesta puede medir con precisión y que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. La misma energía que hoy convoca para despedir a una figura cultural es la que, cuando encuentra una causa colectiva, puede transformar realidades y alterar el curso de la historia.

Quizás eso sea lo más incómodo para quienes observan este fenómeno desde los despachos. La multitud que hoy llora al Indio no está rindiendo homenaje únicamente a un cantante. Está defendiendo una parte de sí misma. Está reafirmando una identidad construida durante décadas. Está demostrando que todavía existen vínculos capaces de unir a miles de personas sin necesidad de consignas partidarias, recursos estatales ni estructuras organizativas. Y al hacerlo envía un mensaje que trasciende la coyuntura: el pueblo conserva una potencia que el poder suele subestimar porque no logra comprenderla.

Porque existe una diferencia enorme entre administrar un país y representar su alma. Los gobiernos ejercen autoridad. Los grandes símbolos construyen pertenencia. Los primeros suelen ser transitorios. Los segundos permanecen. Y es precisamente esa permanencia la que hoy se expresa en las calles, en las lágrimas, en los abrazos y en las canciones que vuelven a sonar como si formaran parte de una misma ceremonia popular.

Cuando pasen los homenajes y se apaguen los discursos circunstanciales, quedará una imagen difícil de olvidar. Mientras muchos dirigentes luchan desesperadamente por conseguir atención, legitimidad o cercanía con la gente, un artista que eligió siempre la distancia logró algo mucho más profundo: convertirse en parte de la memoria emocional de un país. Y esa memoria, como suele ocurrir con las expresiones auténticas de la cultura popular, termina sobreviviendo a los gobiernos, a las campañas y a las ambiciones de quienes creen que el poder se ejerce únicamente desde las instituciones.

La despedida del Indio vuelve a recordarnos que hay momentos en los que un pueblo habla por sí mismo y, cuando eso sucede, deja en evidencia que existen figuras capaces de representarlo mucho mejor que muchos de aquellos que dicen gobernarlo.

Ahora le tocará emprender ese viaje que sólo recorren los que ya pertenecen a la historia grande de la Argentina. Allí donde no existen cargos ni jerarquías, donde los títulos pierden valor y sólo permanece aquello que logró dejar una huella imborrable en el alma colectiva. Allí se reunirá con Mercedes Sosa, que le puso voz a las alegrías y a las heridas de un pueblo; con Eva Perón, convertida para millones en bandera de justicia social y dignidad; con Gustavo Cerati, que hizo de la música una forma de belleza y libertad; y con Diego Maradona, que cargó sobre sus hombros las contradicciones, los sueños y las rebeldías de todo un país.

Porque la Argentina no fue escrita solamente por presidentes, ministros o dirigentes. La Argentina también fue escrita por aquellos que supieron interpretar sus dolores y sus victorias, sus derrotas y sus esperanzas, sus caídas y sus resurrecciones. Por esos hombres y mujeres que desde la cultura, la política popular, el deporte y el arte ayudaron a construir una identidad que ningún gobierno pudo decretar y que ningún poder pudo domesticar.

Y quizás por eso la multitud que hoy despide al Indio emociona tanto. Porque no está despidiendo únicamente a un músico. Está despidiendo a uno de los suyos. A uno de esos nombres que terminan explicando una época mucho mejor que los manuales y los discursos oficiales. Uno de esos nombres que sobreviven cuando las campañas terminan, cuando los cargos se olvidan y cuando los poderosos pasan a ocupar apenas una nota al pie en los libros de historia.

Las canciones seguirán sonando. Como siguen sonando las voces de quienes lograron atravesar el tiempo para convertirse en patrimonio sentimental de una nación. Y cada vez que eso ocurra volverá a aparecer la misma certeza: hay figuras que no necesitan gobernar para representar a un pueblo. Porque el pueblo, cuando ama, cuando recuerda y cuando siente, también elige a sus propios inmortales. Y el Indio Solari, desde hoy, pertenece definitivamente a esa categoría.