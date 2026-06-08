Cerró el velatorio del Indio Solari en Avellaneda: 80 cuadras de fila y una despedida histórica

El velatorio del Indio Solari en Avellaneda cerró sus puertas pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, tras más de 18 horas de despedida multitudinaria. El Polideportivo Municipal del Parque Villa Domínico fue el escenario de una jornada histórica: las filas de fanáticos llegaron a superar las 80 cuadras, y todos los presentes lograron ingresar para despedirse del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El cierre fue acordado entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y los familiares directos del músico, una vez que se retiraron los últimos grupos de seguidores. Así lo confirmó un comunicado oficial emitido en las primeras horas del lunes.
A lo largo del domingo, la movilización superó todas las previsiones. Pese a las demoras propias de una concentración de esa magnitud, la totalidad de quienes aguardaron en las inmediaciones pudo ingresar al recinto y acercarse al féretro de Carlos Alberto «Indio» Solari, fallecido el viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, Ituzaingó, tras años de lucha contra el Parkinson.
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