Cerró el velatorio del Indio Solari en Avellaneda: 80 cuadras de fila y una despedida histórica

El velatorio del Indio Solari en Avellaneda cerró sus puertas pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, tras más de 18 horas de despedida multitudinaria. El Polideportivo Municipal del Parque Villa Domínico fue el escenario de una jornada histórica: las filas de fanáticos llegaron a superar las 80 cuadras, y todos los presentes lograron ingresar para despedirse del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cierre fue acordado entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y los familiares directos del músico, una vez que se retiraron los últimos grupos de seguidores. Así lo confirmó un comunicado oficial emitido en las primeras horas del lunes.

A lo largo del domingo, la movilización superó todas las previsiones. Pese a las demoras propias de una concentración de esa magnitud, la totalidad de quienes aguardaron en las inmediaciones pudo ingresar al recinto y acercarse al féretro de Carlos Alberto «Indio» Solari, fallecido el viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, Ituzaingó, tras años de lucha contra el Parkinson.

(260607) — VILLA DOMINICO, 7 junio, 2026 (Xinhua) — Personas reaccionan durante el funeral público para despedir al músico argentino Carlos «Indio» Solari, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, Argentina, el 7 de junio de 2026. Cientos de miles de seguidores del músico de rock, Carlos Alberto «Indio» Solari protagonizaron el domingo una multitudinaria movilización popular para despedir al artista, fallecido el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad. (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah) (260607) — VILLA DOMINICO, 7 junio, 2026 (Xinhua) — Personas reaccionan durante el funeral público para despedir al músico argentino, Carlos «Indio» Solari, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, Argentina, el 7 de junio de 2026. Cientos de miles de seguidores del músico de rock, Carlos Alberto «Indio» Solari protagonizaron el domingo una multitudinaria movilización popular para despedir al artista, fallecido el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad. (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah)