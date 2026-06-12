Edición impresa Infosur: veteranos que se emocionaron, justicia que falló y Varela entre Malvinas y el Mundial

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Una estudiante secundaria de Florencio Varela levantó la mano en el recinto «Islas Malvinas Argentinas» del HCD y preguntó a los veteranos de guerra si habían extrañado a su mamá durante el conflicto. Carlos Orsini, Pablo Acevey y Ramón Vallejos, del Centro de Veteranos «Héroes de Malvinas», lloraron los tres al mismo tiempo. Fue en el marco del programa Construyendo Comunidades con emisión especial de Radio UNAJ, ante estudiantes que escucharon de una manera que no suele verse en los actos institucionales. El presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte y el intendente Andrés Watson estuvieron presentes en una jornada que no se olvida.

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Florencio Varela reconoció en su fallo que Braian Saladin ejerció sobre Lorena Leiva años de violencia grave y sistemática: la ahorcó, la apuntó con un arma, amenazó con incendiarle todo. Después la jueza María Florencia Butiérrez lo absolvió. La causa se apoyó en la imposibilidad técnica de determinar el origen del incendio que en agosto de 2024 destruyó la vivienda del barrio San Jorge, quemó a Lorena en el 30% del cuerpo y dejó a su hija dos meses internada en el Garrahan. Un video que podría haber cambiado todo nunca entró al debate. Lorena Leiva, que había contado su historia seis días antes frente a casi doscientas personas en el HCD, prepara la apelación.

Penélope Vázquez tenía 19 años y vivía a metros de su agresor en el barrio Martín Fierro mientras la Justicia esperaba el juicio oral, previsto para abril de 2026. La denuncia por abuso sexual contra su tío Raúl Ojeda estaba radicada desde 2022. Las pericias eran concluyentes. El sábado, Penélope no pudo más. Recién entonces, tras una masiva movilización vecinal, la Policía detuvo al acusado. La causa sigue en la UFI N°8 de Florencio Varela.

Valentina Scheerle tiene 22 años, creció en Berazategui y ganó el Gold Pencil de Google en Nueva York con Google Prism, una herramienta de inteligencia artificial que adapta el aprendizaje para estudiantes con TDAH, dislexia y daltonismo. En total, ocho premios internacionales. Una idea nacida en el conurbano sur que llegó a uno de los escenarios más importantes del mundo.

Y el planeta fútbol encendió su fiesta en el Azteca: arrancó el Mundial 2026, la primera edición con 48 selecciones y tres países organizadores. El estadio que vio a Pelé y a Maradona volvió a ser el centro del mundo.

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