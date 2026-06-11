Roberto el Mata” Rodríguez llamó a fortalecer la unidad del peronismo y respaldó la gestión de Carlos Balor

En un contexto donde el peronismo enfrenta importantes desafíos, tanto a nivel local como nacional, el reconocido referente Peronista expresó su respaldo a la gestión del intendente Carlos Balor y llamó a fortalecer la unidad del peronismo como herramienta fundamental para continuar transformando la realidad de los vecinos.

Antes de referirse a la actualidad política del distrito, y en el marco de una serie de charlas Rodríguez recordó la estrecha relación que durante décadas mantuvo con el histórico conductor de Berazategui, Juan José Mussi.

«Todos en Berazategui conocen la relación de afecto y respeto que tuve con Juan José. Compartimos muchísimos años de militancia, de trabajo y de compromiso con nuestra comunidad. Incluso cuando en algún momento nos tocó competir dentro del peronismo, lo hicimos entendiendo que las diferencias eran parte de la vida democrática del movimiento y que lo más importante siempre era el bienestar de los vecinos«, recordó.

«El peronismo es un movimiento amplio, donde pueden existir distintas miradas. Lo importante es anteponer el interés de quienes menos tienen por encima de cualquier diferencia circunstancial«, señaló.

Visiblemente emocionado al hablar de quien fuera uno de los dirigentes más influyentes de la historia del distrito, Rodríguez sostuvo que el mejor homenaje que puede realizarse es preservar el camino de desarrollo y crecimiento que permitió transformar Berazategui.

«Quienes amamos esta ciudad, tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo que se construyó durante tantos años. Yo quiero profundamente a Berazategui, quiero a sus instituciones, a sus trabajadores, a sus comerciantes y a cada uno de sus vecinos, por eso considero fundamental acompañar a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir el Municipio y garantizar que ese proyecto continúe avanzando.»

Bajo esa convicción, el “Mata” expresó su respaldo a la gestión de Carlos Balor y valoró la continuidad de un modelo de gestión.

“Conozco el trabajo que se viene realizando y sé del esfuerzo que implica sostener una gestión cercana a la gente, presente en cada barrio y comprometida con las necesidades cotidianas de los vecinos. Carlos ha asumido una enorme responsabilidad y lo está haciendo con seriedad, con trabajo y con una clara vocación de servicio. Los vecinos valoran las obras, los servicios y la capacidad de respuesta. Esa es una construcción colectiva que debemos cuidar entre todos «, expresó.

Finalmente, Rodríguez consideró que el principal desafío político del presente pasa por consolidar la unidad de todos los sectores del peronismo detrás de objetivos comunes.

«Hoy más que nunca necesitamos un peronismo unido, con capacidad de diálogo y con la mirada puesta en los vecinos. Es momento de responsabilidad, de madurez política y de unidad. Tenemos que acompañar a quienes hoy tienen la tarea de conducir el Municipio y seguir construyendo un Berazategui que sea ejemplo de desarrollo, inclusión y crecimiento. Ese debe ser el compromiso de todos los que creemos en los valores históricos del peronismo», concluyó.

En ese sentido, adelantó que continuará compartiendo reflexiones y análisis sobre los desafíos presentes y futuros del peronismo, con la intención de contribuir al fortalecimiento de los espacios de diálogo y reflexión, manteniendo contacto permanente con los vecinos, la militancia y los distintos actores de la comunidad.