Condenan a 5 policías por la muerte de Francisco Cruz en Florencio Varela

El Tribunal Oral N°2 dictó penas de hasta 6 años y medio por el caso de Francisco Cruz. Tres policías quedaron detenidos tras el veredicto.

El pasado 10 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela condenó a cinco efectivos de la Policía Bonaerense por su responsabilidad en la muerte de Francisco Valentín Cruz. Las penas van desde un año hasta seis años y seis meses de prisión, en el marco de un juicio por abandono de persona seguido de muerte y otros delitos.

El hecho ocurrió a mediados de marzo de 2020, cuando el joven, de 29 años, fue subido a un patrullero mientras se encontraba en un evidente estado de desorientación y confusión, producto de un padecimiento de salud mental.

Francisco Cruz

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocinó a la familia de la víctima, valoró el fallo al considerar que se ajusta a las pruebas producidas durante el debate y que expone la responsabilidad policial en la muerte de Cruz. Tras la lectura del veredicto, tres de los cinco policías fueron detenidos en la sala de audiencias.

“Es un veredicto que se acercó bastante a lo que habíamos solicitado en nuestros alegatos, especialmente porque los cinco agentes imputados fueron hallados culpables. La familia de Francisco recibió positivamente este resultado luego de tanta lucha por acceder a la justicia”, señalaron desde la CPM.

Además, remarcaron que “la muerte de Francisco no debió haber ocurrido y no pudo haberse concretado sin la intervención de los policías, quienes lo subieron al patrullero sin motivo y no informaron el lugar donde supuestamente lo dejaron”.

Las condenas

Sergio Esteban Barboza y Emanuel Maximiliano Peralta fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por abandono de persona seguido de muerte —en la modalidad de puesta en situación de desamparo—, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

Ezequiel Carlos Rodríguez recibió una pena de seis años de prisión por el mismo delito. Los tres fueron detenidos tras el veredicto y cumplirán pena efectiva.

Por su parte, la agente Virginia Noemí de la Vega fue condenada a dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de abandono de persona, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

En tanto, Facundo Alan Iván Rolón recibió una pena de un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tribunal, integrado por los magistrados Santiago Zurzolo Suárez, Patricio Gandulfo y Natalia González Aguirre, dará a conocer en las próximas semanas los fundamentos de la sentencia.