¿Y si no fue suicidio? Las dudas de la familia de Paula Martínez

“La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada Paula”, sostuvo el abogado de la familia la joven que esperaba el juicio por una violación en manada ocurrida hace 5 años en Florencio Varela. Daniel Giaquinta, aseveró también que “hubo muchas circunstancias en la escena del crimen que no son claras”. ¿Y si no fue un suicidio?

El abogado de la joven de 23 años que ayer fue hallada muerta en su domicilio, dijo que “parte de la familia no cree en el suicidio” .

El letrado enfatizó en que «Paula vivió un martirio en estos 5 años«, la familia piensa que ella no se suicidó y señaló que el cuerpo “pudo haber sido acomodado ahí”.

“Yo tengo el mandato de la familia de trabajar en que se investigue otra hipótesis que no sea estrictamente la del suicidio”, dijo, y señaló que la joven había tenido intentos de suicidios controlados, y “en este caso nos encontramos con una escena totalmente distinta”.

Según el parte oficial, personal policial del comando de patrullas de Florencio Varela se hizo presente en el domicilio de la calle Guardia Nacional donde habría «un posible suicidio”.

El cuerpo de la víctima, identificada como Paula Martínez, fue hallado por uno de sus tíos. En el lugar, personal policial se entrevistó con el hombre quien les indicó a los oficiales que su sobrina había sido víctima de abuso sexual y estaba esperando su juicio lo cual “la tenía muy depresiva”.

La causa está caratulada como “Averiguación de causal de muerte” a cargo de Federico Pagliuca, de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIyJ) Nro. 5

“No puedo salir de mi casa porque quienes abusaron de mi viven a 50 metros””, relató la víctima en una entrevista hace cinco años por Infosur.

“Recibimos amenazas de ellos (los acusados) y de sus familiares”, aseveró.

El hecho ocurrido en 2016, está caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado con privación de libertad”, con injerencia de la UFI N.º 10 descentralizada de Florencio Varela y que a la fecha tiene cinco detenidos y un prófugo, con fecha del juicio oral prevista para el mes de marzo del año 2022, según indica el parte oficial.