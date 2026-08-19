Gases y balas de goma: incidentes entre hinchas de Gimnasia y la Policía en Florencio Varela

Un operativo policial con uso de gases y balas de goma marcó la previa del partido entre Gimnasia y Deportivo Riestra por la Copa Argentina, disputado en el estadio Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Los incidentes se produjeron minutos antes del comienzo del encuentro, en los accesos al predio.

Según trascendió, un número importante de hinchas del Lobo llegó hasta la cancha sin contar con entrada. Las localidades para el partido solo se habían podido conseguir de manera presencial durante la tarde del lunes anterior, en las boleterías del Estadio del Bosque, la sede habitual de Gimnasia en La Plata.

Corridas en los accesos al estadio de Florencio Varela

Ante la presencia de simpatizantes sin entrada intentando ingresar al predio, personal policial recurrió al uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma para despejar los accesos. Las corridas se extendieron entre quienes buscaban ingresar de todos modos y quienes intentaban alejarse de la intervención policial.

Pese a la magnitud del operativo, hasta el momento no trascendieron heridos de gravedad ni otras consecuencias mayores vinculadas a los incidentes.

El partido se jugó con normalidad

Los hechos ocurrieron pocos minutos antes del inicio del encuentro, que finalmente se disputó sin mayores inconvenientes dentro del campo de juego. Gimnasia terminó perdiendo ante Deportivo Riestra y quedó eliminado de la Copa Argentina.