Así será la despedida del Hermano Pascual en Varela

Los restos de Pascual Donato Morel, conocido como el Hermano Pascual, serán velados este sábado y domingo en El Campito de Varela, donde durante décadas recibió a miles de personas. La despedida comenzará a las 9 y habrá misas cada dos horas, con la primera celebración prevista para las 10. Desde el lugar pidieron evitar concurrir en automóvil por la cantidad de personas que se espera que se acerquen.

La despedida se producirá apenas un día después de la muerte de Pascual Donato Morel. El Hermano Pascual murió este viernes a los 71 años y su fallecimiento provocó una rápida reacción entre vecinos, seguidores y personas que estuvieron vinculadas con su historia a lo largo de los años.

La despedida comenzará este sábado a las 9 de la mañana en El Campito, ubicado en calle 1636 y Ruta 53, en Florencio Varela.

El velatorio se extenderá durante la jornada, hasta las 23, y continuará el domingo, también de 9 a 23 horas.

Durante ambas jornadas se celebrarán misas cada dos horas. La primera será este sábado a las 10 de la mañana.

El Campito, el lugar que durante tantos años estuvo ligado a la historia de Pascual, volverá así a convertirse en punto de encuentro. Pero esta vez será para acompañarlo en su último adiós.

Durante décadas, personas de Florencio Varela, distintos puntos del conurbano y otras provincias llegaron hasta El Campito para encontrarse con Pascual.

Ahora serán esas mismas personas las que regresen para despedirlo.

El pedido para quienes quieran despedirlo

Ante la cantidad de personas que se espera que concurran durante estas dos jornadas, desde El Campito hicieron un pedido especial: evitar asistir en automóvil.

La recomendación es concurrir caminando, debido al movimiento que se prevé alrededor del predio y a la cantidad de personas que podrían acercarse para darle el último adiós.

Pascual Donato Morel murió este viernes a los 71 años. Su fallecimiento provocó una rápida reacción entre vecinos, seguidores y personas que estuvieron vinculadas con su historia a lo largo de los años.

El Campito fue durante décadas el escenario de esa relación particular entre Pascual y quienes acudían a verlo.

La historia del Hermano Pascual y su vínculo con Florencio Varela

Desde este sábado, será también el lugar donde comenzará su despedida.