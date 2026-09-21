Robos de día, tiros de noche: Infico ya no aguanta más

Los robos en Infico no dan tregua y, según cuentan los vecinos, en el barrio de Florencio Varela viven a los saltos. Ahora hicieron llegar a Infosur Diario un video en el que se escuchan disparos durante la noche.

En el archivo, al que accedió este medio, se oyen las detonaciones. Lo que no se puede ver, pero los vecinos los sienten, es el miedo a lo que son sometidos por un grupo de personas que tienen a la humilde barriada a maltraer.

«Todas las noches es la misma historia»

Detrás del video llegó el mensaje de una vecina, que resume el clima del barrio. «Seguimos igual o peor, siguen habiendo robos», escribió. Según relató, la Policía acude a los llamados, pero el final se repite: «Va y no lo agarran, solo lo revisan y los sueltan».

Para ella, la inseguridad ya no espera a que caiga la noche. «Todas las noches es la misma historia, ahora roban en pleno día», afirmó.

Como ejemplo, contó que robaron otro auto y lo chocaron en la Avenida Hudson, y que los responsables siguen sueltos. El hecho corresponde al relato de la vecina y no fue confirmado por fuentes oficiales.

La garita, el antecedente

El reclamo no es nuevo. Días atrás, cansados de los robos, vecinos de Infico derribaron una garita que, según denunciaron, era usada por los ladrones.

Desde entonces, aseguran, poco cambió. Su mensaje termina con una frase que se repite entre quienes escriben: «Nadie hace nada».